人算不如天算 天堂先讓給我

●巧詐的狐狸和癡情的狗

網上流傳著一個工於算計，弄巧成拙的寓言：狗愛上狐狸，一天他們遇到了死神，死神對他們說：「你們兩個當中只有一個可以活，你們倆猜拳決定吧！」 結果狗出了剪刀，狐狸出了布。狗抱著狐狸的屍體哭說：「不是講好了我們都出拳頭的嗎？」

對這個故事有很多不同的解讀。有人說狗比較會算計，他算準了狐狸會黃牛，不出拳頭而出布。也有人說狐狸活該，她想用布打敗狗的拳頭，沒想到狗的癡情與死忠，讓狗想藉著出剪刀而殉情。

●有錢的傻瓜

耶穌曾講過一個故事：有一個富翁的田地豐收。 他在心裡嘀咕：怎麼辦呢？我沒有足夠的地方收藏。他又說：我要拆掉這些倉房，建造更大的，好在那裡收藏我的一切糧食和貨物。然後，我要對我的靈魂說：靈魂啊，你擁有許多好東西，足夠多年享用，只管安安逸逸地吃喝快樂吧！ 神卻對他說：「無知的人哪，今天晚上，你的靈魂必被取去，你所預備的要歸給誰呢？凡為自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣。」

給工於算計的人的忠告：人算不如天算，及早悔改吧！

●天堂先讓給我，好嗎？

猶太 裔奧地利精神病學家暨存在主義分析派創始人維克多佛蘭克（Viktor Emil Frankl）在他其名著Men's Search for Meaning （中文有譯為「活出意義來」，一本賣了超過900萬冊，幾乎每一個猶太小孩都必讀的暢銷書）裡頭有一段描述他在納粹 集中營最後的一段日子：

「有一個晚上，集中營裡的人都聽說，以美國為首的盟軍已經逼近納粹占領地，德國 人敗亡在即。一些原本殘暴兇狠的納粹黑衫黨員，突然開著卡車來到集中營，面帶微笑地對集中營裡的猶太囚犯宣布，他們將挑選幾車的志願者到郊外和盟軍進行戰俘的交換。很多人急於脫離德國集中營的噩夢，都爭先恐後地搶著上黑衫軍的卡車。維克多佛蘭克當時已經幸運地坐上了卡車最後一排的座位，突然有一位猶太同胞站在卡車外用悽苦的表情，稱他家中尚有老小急需照顧，苦苦哀求佛蘭克讓位給他。雖然，佛蘭克也急著和失聯多年的家人相會，他心生憐憫便下了車把座位讓給這個同胞。

幾天後當美國大兵攻進了城裡，解救了被拘禁在集中營多年的猶太人，他們也帶來了噩耗，他們在城外的一個僻密的地方發現一堆被納粹黑衫軍活活燒死的猶太人的屍體。」（這一段在Amazon亞馬遜代銷的書中，跟蔡英文的論文一樣「不知為何原因」被失蹤了。）

維克多佛蘭克被解放後，重回維也納繼續他的專業和學術生涯，一直到他92歲心臟覺得該休息時為止。

塞翁失馬，焉知非福？老子曰：「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」有很多事情，當我們在世的時候無法知其原委始末，有一天離開這個空間，到達另一個高度時，再回顧我們所經歷的一切人、事、物，可能會聽到很多靈魂嘆息地說：「喔！原來如此！」