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Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

臘八儀謂

陳安利／亞特蘭大

祭祀祖先神靈位，

歲終虔誠敬肅對，

祈求豐收滿倉櫃，

辟邪驅疫康健最，

吉祥如意和諧貴，

煮粥供佛足告慰，

泡臘八蒜醋辣味，

福壽雙全總齊備。

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