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Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

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春盼

黃晶萍／聖伯納汀諾

國富民強眾人望，

平安健康每人求，

靜好歲月不復在，

雪裡雨裡盼春歸。

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人算不如天算 天堂先讓給我

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臘八儀謂

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