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喜獲甘霖 旱象未解仍需省水

薛永康／洛杉磯

加州在年底節慶期間，喜獲及時雨及降雪。去年2021的乾旱不只助長難以控制的森林大火，也造成嚴重空氣污染，州政府在考慮限制用水，最近喜獲的甘霖是否已經消除加州旱象？

答案是沒有！根據氣象局及氣候專家的看法，因為過去十年加州的乾旱加上氣溫升高使水庫水大量蒸發，水位下降到警戒線，過去兩星期的雨雪乃聊勝於無，但是水源仍然不足，換言之，民眾仍有必要節省用水。

加州及各縣市過去曾有限水措施：如規定一周何日及何時可在室外用水、不准用水洗車及洗停車道等，屢犯者可罰至千元。雖然目前沒有限水，民眾何不自動自發省水，有備無患而不要等到限水時措手不及無水可用？筆者有以下建議如何省水。

雖然「勤於洗手」是目前防疫方式之一，但在自家或在外隨身攜帶清手液，大可不必把水龍頭大開冲洗不停。加州4000萬人，每人每日能省下一加侖，一天就可省下4000萬加侖水，可以備用為必要的飲用水以及供給農牧業的需求；在餐廳用膳除非必要，可婉拒侍者送上的白開水，否則沒喝的結果也是倒掉；在家中的洗碗水以及用水桶接下的雨水，皆可用來澆花草樹木。這些都是日常生活可行的省水方法，還有什麼其他長期的省水方法呢？

在室內：更換用水過量的舊型洗衣機、洗碗機、水龍頭及抽水馬桶等，取代為新型的省水裝置。在室外：採用人造草皮、省水的植物樹叢，減低水源流失的澆水系統等。在費用上，可以諮詢當地政府是否有供給居民任何環保補助。

省水方法不勝枚舉，最重要的是養成一個不浪費水的習慣，只有在缺水時，人們才會發現水的重要性。我們除了希望加州政府能夠依照加州的第一號提案（proposition 1) 擴建目前的蓄水庫，以及實施一切減少氣候暖化的措施外，大家都應該養成省水習慣，也唯有如此，今後在任何情況下，人人才有水用。

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