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Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

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12-17歲族群 應速打疫苗加強針

葉國新／羅斯密

美國疾管中心(CDC)已於1月5日宣布，建議12-17歲青少年，應椄受第三針輝瑞(Pfizer Covid)加強針。由於Omicron變種病毒超出想像的傳播速度，已重創全美學校及工作環境正常運作。

CDC主任Walensky稱，為要保護全美1000萬青少年免於染上新冠病毒，以及因此衍生相關嚴重併發症，必須鄭重鼓勵父母們要求他們的青少年孩子接受加強針注射。

CDC早先已敦促16-17歲少年可允許打加強針，不過這次把年紀更下降至12-17歲之群組。這個決定是基於對過去一周來，全美平均每天有近乎58萬人確診，平均10萬人需住院，這個數字比2021夏天Delta Variant高峰更有過之而不及。

目前在全美大概有500萬少年(12-15歲)符合這個建議。CDC官員引用以色列研究數據：6000名12-15歲個案，在他們笫二劑疫苗五個月後，再注射第三加強劑，並沒有出現新的有關心臓併發病。

在美國，因接受新冠疫苗注射，可能引發心肌炎之發生個案多在16-17歲之間，特別是年輕男性，不過大部分患者症狀輕微，就是要住院治療也平均不過兩天。

CDC官員強調，沒打過新冠疫苗之12-17歲群組內，染上並需住院治療之機率，比已打過組高達11倍之多，所以做父母的有責任保護你們的青少年孩子。

筆者身為醫護人員，遭逢百年一遇的世紀疫情，深感良多，但目前仍然有10-20%群眾拒打疫苗，匹夫有責推廣教育為重。

CDC 疫苗 變種病毒

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