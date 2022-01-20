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「自然」詞考 月夜烤狗肉

楊老爹／紐約

老爹刻一塊木匾「自然」。馬王堆帛書的「然」字造型很可愛，讀到此字，讓人聞到「月夜烤狗肉」的香味。

老子「道德經」的哲學思想；認為宙宇萬物運行有一定法則；「道」就是自然而然。人法地、地法天、天法道、道法自然：揭示整個宇宙的特徴，宇宙天地間萬事萬物遵循自然而然的規律。

日本明治維新後，將許多漢字詞彙如：科學＝Science，化學＝Chemistry，物理＝Physics。自然＝Nature，套上西洋新興事物，中文再將日文漢詞引用回來。「自然」在現代中文成了西洋Nature定義。英文字典給Nature定義是：「在宇宙中，除了人類以外的動物、植物、岩石等事物，同時包括氣象、海洋、山川 、太空、各種現象⋯⋯。全在自然概念內」。

在古漢語中，自然是描述「火」不必由人故意點燃，自己會燃燒起來，如果再分析這兩個字造字原意；「自」是「鼻子嗅到了」，「然」是「烤狗肉」，自然＝聞到了烤狗肉香噴噴味道。

按自然一詞，在《老子》一書中共出現了五次，分別是：功成事遂，百姓皆謂：我自然。（十七章）。希言自然。（二十三章）。人法地，地法天，天法道，道法自然。（二十五章）。道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。（五十一章）。以輔萬物之自然而不敢為。（六十四章）。

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