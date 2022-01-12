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911及國會暴動 是國殤日

良耀（波士頓）

美國從二次大戰後國勢昌盛，成為世界第一強國，威風凜凜。曾幾何時，2001年９月11日遭恐怖分子偷襲；去年1月6日，再受到美國自己人民暴力攻擊國會山莊。兩件大事都使美國蒙羞受傷，也是美國盛極必衰的警訊，稍不小心必有後禍。

何以見得？賓拉丹是美國栽培出來的敵人，卻反過來變成美國的仇敵，在美國最大都市紐約和首都犯案；挺川普暴民也在首都發生暴行，都是對美國不滿而做出反常行為。美國因九一一恐襲，在阿富汗打了20年戰爭，最後卻狼狽撤退，歷史上留下恥辱紀錄。

1月6日國會暴動也使美國蒙受永遠的悲痛回憶。這兩件強烈諷刺的大衰事，卻巧妙在世界第一強的美國發生，證明美國面臨雪崩式衰退期。

無可諱言更多災難還在後頭。拜登總統的處境內外交困，確非易事，必須概括承受，且看拜登如何化解。不得不為拜登擔憂，今日美國不是國泰民安的繁榮盛世，不能只靠喊話了事，必須拿出實際作為，對症下藥。

如今新冠疫情還在蔓延，經濟危機還很嚴重，通貨膨脹居高不下。美國人民對拜登信心不足，拜登必須負責挽救美國衰落的頹勢。如此說來，第46任總統的確是美國歷史上最難做的總統。

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