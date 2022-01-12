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中共向哈薩克推銷「關門打狗」

已矣齋（舊金山）

哈薩克爆發暴力事件，國際關注。中共外長王毅與哈國外長通電話，表示事關哈國前途關鍵時刻，中共願對哈方維穩表達堅定支持。習近平之前已向哈國總統致口信，表達中共願盡己所能，提供支持幫助，預防和反對任何「顏色革命」圖謀及外部勢力干涉。

中共獨裁政權對外輸出病毒，還加上暴力鎮壓人民的「關門打狗」經驗。中共對人民一貫不和平交流對話，人民心聲稍不如己意，立即威脅恐嚇。天安門事件如此、香港變局如此，台灣問題更糟，中共對台武統威脅早已全球皆知。

中共政權天生有「踐踏人性」的土匪流氓本質，不傾聽及尊重人民心聲。對人民心聲得不到回應的抗爭，汙衊為「恐襲」而展開鎮壓。如污衊天安門廣場學生和平靜坐示威為「反革命暴亂」，繼之瘋狂大屠殺。又汙衊港人爭取自由民主的數百萬人上街示威是「港獨」，祭出「黨安法」箝制港人言論自由。

自由民主國家的維穩靠輿論及法律，專制獨裁國家維穩靠暴力及流血，差別在「人性」。國家前途靠暴力流血維穩，這種國家不可能長存於世，靠一時維穩只不過暗潮洶湧，隨時隨地可能爆發星火燎原，中共毫無疑問是個「高壓鍋政權」。

中共擔憂「顏色革命」，表達對自己獨裁體制心虛恐懼。中共對自己人民嚴厲鎮壓，累積多年心得，如今高調向哈薩克傳授沾沾自喜的「關門打狗」經驗，世人哭笑不得，只能搖頭嘆息當今竟存在這樣荒謬絕倫的政權。

中共 天安門 哈薩克

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