疫情下的生活意義和世界觀

美國丕優研究中心 (Pew Research Center)去年向17個經濟強國的2萬名民衆發問卷，只提一個問題：「請問在你目前的生活，那一方面的成就最有意義、最具充實感且最讓你滿意？」

17個經濟強國包括美國、法國、加拿大、希臘、日本、紐西蘭、南韓 與台灣，但不包括中國大陸，丕優顯然認為中國的專制體制與社會架構，無法令受訪者公正回答問卷。

丕優的問卷歸類，分列家庭、朋友、機構、工作、嗜好、寵物等，再從這些因素尋找並串聯受訪者的中心旨意。柏克萊加大 學者史密斯(Jeremy A. Smith)與紐曼(Kira M. Newman)有專文分析結果，值得注意。

有些國家受訪者認為，生活的意義是多層面，有些則傾向單一層面。美國人以「家庭」、「朋友」與「物質慾望」為首要目標，63%南韓受訪者則認為，「物質慾望」是最重要生活意義。綜觀全體，最被提及的生活意義包括「家庭」、「情侶」、「朋友」、「社區」、「寵物」等。

但「宗教」不在其中，美國是唯一例外。美國以外地區提到「宗教」的受訪者不到5%，美國則有15%受訪者認為，「宗教」是生活意義的重要層面，此非關教義本身，只因教會是極重要的社交平台，人們藉教會噓寒問暖，互訴衷腸，也印證美國人民在政府防治新冠疫情 失能後衍生的焦慮與茫然。

其他受訪國人們以大自然取代宗教，以親近大自然作為靈修的架構，其中以紐西蘭為最。該國人民習以藍天綠野作為洗滌身心的媒介。

「工作」不是生活意義的首選，對工作最重視的竟是義大利，有43%的人提到工作，最低的是南韓，僅6%的人關心工作。整體受訪者反映了「藉工作以求生，但求生不是為了工作」的態度。

在許多地方，人們重視「社會」與「機構」，台灣與新加坡最具代表性。台灣這方面受高度肯定，一名女性受訪者有系統地列舉在台灣的生活體認：生活安全靜好、公衛系統良善、醫護周全、政治民主、人權受到保障等。對新冠疫情越能控制的地方，就越重視這兩層意義。

相反，41%美國受訪者對「社會」呈負面看法，主因是疫情造成社會防疫意識分裂，67%美國人認為，疫情改變了他們日常生活，最嚴重的竟認為新冠使他們的生活失去意義。但另一方面，人們希望加強互動，並建立一個更為緊密結合 (cohesive) 的社會。

這次訪答，生活意義的世界觀反映以下公式：日常生活與朋友或群眾緊密掛鉤，盡量在生活細節上尋取其間的意義，當遇困境時，則以「社會」或「大自然」作為心靈的依靠。