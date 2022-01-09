暴襲國會周年 美民主搖搖欲墜

前總統川普 競選連任失敗後，因潘斯副總統拒絕以參議院議長身分，在國會驗證時阻止確認拜登 當選，因而指使暴徒於去年1月6日攻擊國會山莊，企圖制止確認過程。暴徒們並設絞刑台，揚言將以叛國罪處決潘斯，造成美國歷史上唯一反民主和平轉移政權的國恥日。

國會和首都警方及國民兵以有死傷的犧牲平息後，眾院在民主黨 主導下設立委員會徹底調查，加上治安當局已拘捕700多名暴民歸案，交由法院審理陸續判刑，真相漸大白。

本來以為如此可使被騙川粉恍然大悟，打破其可信度，使川普今後無法東山再起復出，再度危害國家。可是一年下來，事與願違。主要是五年來(在任四年，下台後一年)，川普散播謊言已經毒害數千萬不滿自由派左傾趨向的民眾；加上大多數共和黨議員政客以為只有討好川普，才能得到支持而確保以後勝選，紛紛作違心之言，繼續作川普的幫兇，有如希特勒納粹得勢的翻版。

國際民主及選舉協助研究所出版的《2021全球民主現況》報告，以川普「在毫無證據的情況下質疑2020年總統大選結果….嚴重破壞民眾對選舉制度的信賴」，首度將美國列為「民主倒退」國家，為這民主先驅留下一個永遠無法清洗的汙點。

其實更深而長遠的遺害，是紅藍兩個涇渭分明、沒有誠信作為共通價值觀的政治部落，即使政府的架構還沒有被推翻，但議事已無是非，也不求同存異，而是只靠人頭或票數打倒對方。因此勝選已從途徑變為目的，導致許多人認為民主的真諦實際上已是名存實亡。而且照一般歷史學家和政論家預測，以後將再會有群眾叛變事件發生。

據國會及治安當局所得資料，毫無疑問地，川普是當日暴動的幕後主使人，他的粉絲們多半是受了「勤王」的號召，加上一些固有的極端主義者，不遠千里而來為的是要以武力來替川普奪取將要失去的總統寶座。到一發不可收拾時，連川普的子女及部屬呼籲他趕快出面制止，他也置之不理，而躲在橢圓辦公室旁從電視上欣賞自己的「傑作」。

拜登總統在周年紀念日向全國演講，毫無保留地將這個責任歸在川普身上。而且司法部長在回應記者時宣布，他們調查的對象將不限於當日在場的暴民，其含意就是幕後主使預謀的高層人物，也包括在內。

照一般運動競賽規則，任何與賽者如果有類似不合規則或運動員精神的言行，將被取消資格、驅逐出場。可是川普躲過了兩次彈劾，和他的內閣不敢動用第25條憲法修正案請他下台後，他仍然可以說是政界的不倒翁。

尤其使一般有識人士擔憂的是，在目前情況下，還看不出共和黨在2024年黨內初選中誰敢和他相較；因此大選時黨的候選人又非他莫屬。如此2024年拜登年邁，也看不出民主黨其他有誰可以抵擋川普。

因此假如川普再回籠掌權四年，美國前途實在不堪設想。因為這等於公告社會任何階層政客，以謊言惑眾是勝選的不二捷徑。難怪有歷史學家感嘆說，20世紀是普世民主萌芽期，但還沒有真正開花結果，卻在21世紀只過了五分之一，已開始凋謝。

既然如此，已經「亡」了的民主還有什麼希望或「置之死地而後生」呢？筆者借用保守派分子的宗教信仰，作一個「重生」的比喻。就是需要有如已故布道家葛培理的偉人，出來大聲疾呼全國上下真心悔改，大家不分種族和不同背景，待人如己，用愛心講誠實話，使社會及政壇恢復常軌。同時我們也許要為民主重新定位，或另闢更佳途徑，這就要看老天爺是否憐憫我們芸芸眾生了。