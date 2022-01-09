民主並未死亡 民權高於政府

美國國會暴亂，使中共 和美國很多華人 說，民主制度已死，中國模式才是未來各國的解方。中共當然樂於聽到這種聲音，並看到美國陷入內鬥衰退。民主不是仙丹妙藥，更不是完美的制度，但它讓人民享受表達權利，沒有被政府關押、酷刑，迫害處死等危險，華人不應忽略這些伴隨民主而生的普世價值。

民主和自由、人權、法治是一套價值觀，人民享「免於恐懼的自由」。看看美國兩黨對立嚴重，但政府有因為言論而抓人嗎？川普 在位時，人民攻擊川普；拜登上任，人民駡他甚至中傷侮辱。民主就是主權在民，人民最大，擁有權力的官員是公僕，有接受批評的義務，這也是民主的精髓所在。

要比較美中制度，曾在美中台生活過的華人的體會，應比其他人深刻。無論是中共革命後的中國，或國民黨戒嚴下的台灣，政府都曾封閉人民之口、限制人民自由，這是「暴政」。習近平統治下的的大陸，情況更惡化嚴重。

如今身在大陸的14億人說話要小心，老師課堂上教學，如被學生舉報，「有問題」的言論老師會被捕解聘，甚至入獄或人間蒸發，一般民眾也一樣，和恐怖統治何異？

外國專家說，中共監控工具延伸海外。海外華人使用電郵、微信，或私下聊天、發帖，只要涉及中共禁忌，可能被搜集進入監控名單，一旦回國可能被算帳。這種恐怖氣氛是要震懾和封人民之口，讓民眾不敢言，失去免於恐懼的自由。

海外許多在美華人享受自由，卻天天為中共吶喊辯護，說中共制度好。既然這樣為什麼不搬回中國住？證明挺川普或挺拜登，民眾的自由民主權利永遠高於政黨和政府，遠遠強過中國。