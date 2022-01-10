越洋會診新冠肺炎 欣喜有了好結局

內人的台中初中同學高女士，在同一班上同窗僅有一年的時光，經過半個世紀失聯，因為COVID-19把兩個分隔地球兩端，而源於台灣的兩個家庭，非常緊密的重新連接，箇中五味雜陳，因新冠病情起伏，加上中西文化差異和家庭成員價值不同，在兩個高度不平衡的醫療制度下，我們向高女士提出建議，實在是很大挑戰。

大學醫科畢業後，內子和我赴美國深造，訓練結束後決定落腳洛杉磯。高女士和夫婿老V在台灣結婚後，15年前隨夫婿遷居克羅地亞。

去年11月22日從LINE 上傳來訊息；高女士夫妻皆同時染上COVID，夫妻倆皆未打疫苗。老V低燒體溫，略微疲倦。來信請教該如何應對。我回答先買一個手指血氧器，監測血氧濃度含量，確保在92%以上，若低於90%則要去醫院。

11月23日，老V含氧95%，心速、高燒40度、咳嗽。高女士的妹妹住在德國，她寄來一共八包從台灣郵購的中藥。據說專治新冠。高女士用來餵老V，但老V不領情，斷斷續續服用。我建議他應該去醫院看病。不過當時已很晚了，他們說再看看。我要求知道更多關於老V的細節，並想知道更新生命徵象、心跳速率/呼吸次數/體温/血壓/咳嗽程度，和呼吸困難度等。

24日老V仍高燒40.2度、血氧93%、呼吸18。後來血氧下降至89%，體溫上升40.4，咳嗽更厲害。我建議該馬上送醫。高女士說，必須先要和他的姐姐商量才可以做決定。老V的姐姐、姐夫和兒子皆是牙醫師。我介紹現在在加州 。可以到醫院急診室接受Regeneron注射治療。姐姐說在歐盟才剛核准使用此藥品，但在本地還沒有貨，加上價格不菲無能為力。

高女士說，本地醫院設備人手不足，如果晚間送去，最可能被放在一個角落無人照顧，或做檢查一直至天亮。因此還留著家裡由自己照顧。

25日老V情況如下：體溫40.7，血氧93%，他73歲，曾吸菸，但已戒了30年。沒有高血壓 、糖尿病史，現在咳嗽更重。我重申他必須要去醫院，但高女士仍拿不定主意，同時她還繼續讓老V服中藥。

這個時候我開始擔心時間不多。我開始不客氣的警告高女士。假如現在還不採取行動，你可能會失去了丈夫。她說必須先要説服他的家人同意才可。

經過多番折騰，終於請來救護車。此時老V血氧93-94%，體溫37，咳嗽稍緩。救護人員認為不符合送院之條件遂即離去。高女士繼續餵他中藥，此刻她也筋疲力竭，LINE下線，上床休息。

26日，他們全家商量並和家庭醫師討論，家庭醫師同意該將老V送醫院治療。住院期間，接受漫長奮戰，除了藥物外，輸氧是最重要的一環。在病情項目上也多加了兩條新的診斷：一是胃酸逆流，二是睡眠中止呼吸症候群。

老V經過院方精緻治療，接受復健體能訓練，終於在12月20日平安出院。家人發現老V有了一些新變化。除了急促行動會引起呼吸困難，他現在變得喜愛講話，記憶力也較病前更好。以前忘記的許多往事現在可侃侃道出，不需深思。這個和一般所知卻是相反。

老V最近在LINE上說：「假如我晚了一天去住院，後果真不堪設想」。我們慶幸能在半個地球外面，盡了醫護人員本份，並得到好的結果。