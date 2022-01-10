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約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

韋伯太空望遠鏡

楊遙／聖彼渚

環球今矚目，韋伯喜飛天。

花費百多億，磋磨廿五年。

蒼穹驚壯舉，人類譜奇篇。

探索無窮盡，精神代代傳。

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