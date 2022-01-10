中國靜可致遠 避凶還須自斂

去歲是中美關係最緊繃的一年，美方拚命向猶疑的國家搞聯結，以遂圍堵中方詭計；中方則被逼得不惜頭破血流以對。霎時硝煙氣氛滿天，令人不寒而慄！幸而邀天好生之德，2021年總算平靜跨越，險過過獨木橋。

然而今年又如何呢？假設偶有一方點火，無意爆發烽煙，因而揭開三次世界大戰，人類再逢殺戮浩劫，玉石俱焚，卻不知為什麼，真是不值得！

目前可能造成這種假設的伏線，仍以中美雙方齟齬為甚，只要有一方能具忍氣真功夫，當可避免。

美方咄咄逼人確實難受，然而只要回想一下他的政治目的，除了自尊作蠱，其餘都是帶點無釐頭式，無可理喻的。例如：二戰時拿兩顆原子彈結束戰局，當時幫助了國民黨 統治下的中國，絕處逢生，本應言謝；然而才過幾年，又放下國民黨，改而袒護共產主義，成立中國政權，是反共抑或容共，令人模糊。

再過幾年後，又不惜以50萬大軍投入越南 戰場，號稱為了殲滅共產、衛護人權，然而數年後不耐反抗，又說是越南內戰應由越南本身自理，作為撤兵藉口，造成民眾四處要投海求生，中途溺死數以萬計，人權何在？而能餘生者目前雖已流落歐美各地，內心卻是怨恨，誤信美國有始無終所致；然而目前美方卻又若無其事，厚着臉皮返回越南投資。

最近更對阿富汗重演越戰覆轍，放下維護民主自由原則，擬與曾視為恐怖份子之政權重建外交等，處處顯示政策方向模糊，隨時隨興變臉變意，朝秦暮楚剛愎自用，原因可能是用以對付國內不滿勢力，故而祭出背悖對外合理規則，且作安撫內部之用，不惜放棄初衷。

此種經常出爾反爾舉動，已無誠信可言，然而拜登 總統曽說過，「我們不會隨便開戰，然而最怕是無意中誤觸戰端」，卻不可不信！

40年的驚人成就，中國來之不易，萬一戰爭有誰可保無恙？就算殺敵一千，自己也要失去八百，何况一旦使用核武，玉石俱焚，而歸根究柢，卻只一是場賭氣之爭，無關民族最後存亡之重，豈不可笑？要逞英雄、唯我獨尊，由他爭取可也，最緊要是能忍氣吞聲，收斂務實，自我檢討，時時勵進，才是真贏家！

其實，中美兩國共存共榮，才是全球人類之福，缺一不可。中國在不足半世紀時間中崛起的成就，舉世無雙，而美國科技發明之廣，也冠蓋全球。不然為何中國青年數以數十萬計前來留學取經？就拿以農立國的中國來說，全國人口15億人中，有10億人在農村，然而每年種出來的糧食，不足供養城市同胞所需；然而美國人口3億，務農的只佔百分之一，每年收穫除了供足全國享用之外，還餘數百萬噸計出口。足供我人學習之處委實太多，何不取長補短，以沫相濡，攜手雙蠃代替惡鬥，豈不更善！

俗語有說：大的不懂小的懂，謹附往聖老冉等遺訓，供賢者細嚼：將欲吸之必故張之，將欲弱之必故強之；將欲廢之必故興之；將欲奪之必故與之；柔弱勝剛強，魚不可脫於淵，國之利器不可以示人！戰勝自己天下無敵！