世界民主大會 美式民主式微

2021年12月9至11日，世界民主視頻大會如期舉行，後沒有達成任何共識、協議，卻留下一地雞毛，足令旁人恥笑，筆者也藉此逐一臚列請大家評判。

首先，據事後統計，這次世界民主大會現場觀看者，平均700人不到，有時候在線觀眾竟然是可憐的個位數，這裡面還包括新聞記著等專業人士，實在是太打臉拜登 了。

第二，中國政府保密工作十分出色，12月10日突然聯合尼加拉瓜宣佈即刻與中華民國 斷交，與中國大陸恢復邦交 。而在此之前，被邀約的巴基斯坦政府也發表正式公告，拒絕出席世界民主大會。民主的大旗被撕扯，丟人現眼。

第三，最搞笑的是，這場大會原本美國借藉打台灣牌，羞辱詆毀中國大陸，但美台之間卻掀起爭議。起因是美國雖然邀請台灣出席，卻不許蔡英文出席，只點名了政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴代表。在輪到唐鳳發言時，採用突襲手段夾帶私貨，背景大地圖上中國大陸染紅，而台灣明顯是綠色，間接暗示台灣獨立，這種伎倆當然逃不過美國法眼，當場把正在發言的唐鳳影像轉成黑屏，事後只對外宣稱技術故障。本質上，這是一樁狗咬主人，然後迅即被主人痛擊的行動劇，美國政府讓台灣在全世界面前出了個大醜，極盡羞辱。

總之，這個世界民主大會開的極其尷尬，幾億美金扔到水裡連個響聲都沒有，更談不上拉大團體圍堵中國，反倒讓世界人民真正意識到，美式民主真的有點日漸式微了。