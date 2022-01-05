駁斥王毅的謬論 談美中糾葛

王毅 2021年底受訪表示，「台灣除了和大陸統一，沒有任何其他出路，這是歷史的必然」。雖然海峽兩岸存在政治對立，但中國主權和領土完整從未分割，這是台灣問題真正現狀，也是體現一中原則 「九二共識」的實質內涵。

王認為美方需徹底想明白三件事。一，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌。二，只要美國把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可相互成就。三，只要美方真正解開意識形態對立心結，中美就可在這個星球上和平共存。

王毅的發言歸根結底，還是出於共產獨裁政權與自由民主社會完全格格不入。只要中共 勿把自己意志強加於台灣，甚至威脅武統，台灣的出路絕對很寬廣，台灣為什麼一定要與獨裁帝制政權統一？這不是正常的歷史走向。

即使中國必需統一，也應統一在真正能救中國，由孫中山先生創立的「本土三民主義」之下，絕不應統一在禍國殃民、摧殘民族及固有文化的馬克思遺毒下。

中國統一是大是大非的歷史問題，套句中共常說的「不是誰的拳頭大就聽誰的」。必需先就事論事、說清楚、講明白。嚴格說，中共毫無資格奢談不離口的所謂「一中原則」及「九二共識」，因為他們是不折不扣的舶來漢奸政權。

王毅需想明白三件事：一，美國要打壓遏制的是中共這個違反人性的獨裁政權，而不是中國人民。二，美國難把中共當作夥伴，因為雙方價值觀與基本政治理念差距太大。三，美國絕不可能解開意識形態對立心結，美共之間的價值與理念水火不容，彼此想在地球上和平共存是不可能的任務。

王毅說一些勢力想把自己意志強加於人，搬出規則、人權、民主等抹黑圍堵中共。此言差矣！美共之間的全部問題關鍵在中共毫不尊重最基本人性。普世價值即凡是人類都應擁有基本人權、民主，中共在香港硬推牢籠式假民主，而大陸連「港式假民主」都吝於施捨給人民。

中共在各領域違反規則、劣跡斑斑可考，罄竹難書。美國絕沒有抹黑中共。美國必需圍堵中共，因為中共恰如可怕的病毒，當然必需圍堵。

奉勸王毅及中共政權務須頭腦清醒，只要徹底回歸人性，順應普世價值，美中關係立即融冰甚至融合。反之，如果頑固堅持「反人性」落伍的意識形態，美共關係注定繼續惡化，直到真正熱戰爆發。