2022將是台海局勢最難把握的一年

迎來2022年，並沒有驅散籠罩人們心中的陰霾。太多不確定性使人們無法淡定生活。疫情何時結束？經濟何時復甦？生活何時恢復正常？系列問題縈繞心頭。

然而，美中關係前景不但看不到頭，甚至越來越暗淡。無論從美國精英言論、智庫報告，或中國領導人講話、中國媒體風向，雙方都透露走向決裂的可能性大於合作。當下中美關係並非處於冷戰時期，中美競爭與合作結構已發生變化，出現冷戰特性和對全球的威脅，甚至超過美蘇冷戰時期。而中國經濟全面崛起對抗美國的底氣和實力，遠超前蘇聯。

歐美很多智庫指出，未來全球地緣政治熱點在印度洋與西太平洋。歐美繼續軍事介入南海、東海、台海更頻繁，擦槍走火概率上升，用兵凶戰危形容並不為過。台灣作為中美角力核心地區，必將牽一髮而動全身，台海情勢發展將更難把握。

首先，中共 即將召開20大。習近平 經十年苦心經營，根除敵對勢力，穩固執政地位，完成所謂集中力量辦大事的目標。20大召開才能真正算習近平時代來臨。正如習在2022年元旦致辭說，中國開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程，標誌著習真正一言九鼎的極權時代來臨，成為全世界最有權勢的唯一一人。

然而，集所有權勢於一身時，一樣背負著國家與民族復興所有責任，頂著14億人民壓力，每一步前行都面臨前所未有壓力。日前召開中共中央經濟工作會議中，習提出25個「穩」字，正說明中國經濟面臨著改革開放以來最嚴峻形勢。

在「需求收縮，供應衝擊，預期轉弱的三重壓力」下，今年中國經濟預期繼續下行，是斷崖式下行或緩慢下行，還是可控中下行，沒人知道。套用御用經濟學家李稻葵的話，「苦日子要來了」，表明中國經濟可能出現斷崖式下行，當到一個臨界點必然大量失業潮，可能超過政府能承受範圍。

這是習最擔憂的事。中國歷史上政權出現危機，都因人們遇苦日子，餓肚子是人民造反的最大動力，經濟惡化與人民生活需求之間矛盾必趨尖銳。如何化解矛盾，習會不會為轉移內部矛盾，鋌而走險武力統一台灣？有理由相信這是選項之一。

其次，20大開啟了習近平時代的新征程，如何實現開門紅？武統台灣可能成為選項。中國5000年歷史從沒有走出海洋，缺乏海洋防衛能力使中國400年來被西方國家入侵，民族飽受屈辱，誘發民族主義情緒。習為首的領導群自然不會忘記這段歷史，也深知激化民族仇恨最容易凝聚人心。

中國「百年復興夢」如不能從海洋開始，永遠成不了世界強國。台灣特殊地理位置決定台灣成為中國走向海洋大國、創建「藍色大國」的關鍵。可以想像，收復台灣應成為習時代的首要任務。拿下台灣就有機會與美國共管太平洋，實現「太平洋夠大，容得下中美兩國」目標。

第三，台灣本土化趨勢越來越明顯，期待台海兩岸人民生活條件趨同時，兩岸和平統一水到渠成的可能性幾乎沒有了。問題是何時武統？雖然十多年來大陸軍力增強，軍艦總數超過美國，從兩岸軍事實力對比看，大陸擁有武力攻台絕對優勢，但以美國為首的西方國家不斷發出軍事介入台海戰爭的信息，恐是影響習攻台決策的主因。

美國通過加速武裝台灣防禦能力，迫使大陸攻台成本過大，甚至可能致使大陸經濟崩潰等而放棄武力攻台。但時間拖越久，美國武裝台灣軍事可能性越大，武力攻台成本越來越大，北京 可能認為長痛不如短痛，武統對習政權好處多於壞處。

當然，影響台海局勢絕不止這三個因素，但這三個因素可能讓北京做出武力攻台的決策。