我看美國一甲子以來的變遷

我是一個旅居美國的老僑。1962年1月，我們七個人從台灣基隆港坐上一艘開往美國的貨船，下船後各奔東西，開始過留學生勤工儉學的日子，後來在美國學術界闖蕩數十年，現在已退休。再過幾天，我就在這片土地上生活一甲子了。

余光中教授說過：「大陸是母親、台灣是妻子」，我想再加一句「美國是養母」。這些年來，親眼見到一些養母家中的變遷，覺得有幾句話，不吐不快。

我來美國以後，去北方一所大學讀書。那時候美國北方是很祥和與寬容的地方，學校裡教授們、同學們以及行政單位對待外國學生十分友善。我第一年沒有助教獎學金，學校對一邊打工一邊讀書也不計較。美國學術界是比較公平與開放的地方，是非感也很分明，大家靠本事吃飯，能致力於所學與工作，有所表現與做出貢獻，就有可以安身立業的一天。

當時美國人與人之間的關係一團和氣，只要看到有需要幫忙的，都會伸出援手。有一天我走在路上，有一部車自動停下來，問我去那裡，要載我一程。這是多年前的美國了，現在有人要搭車，有的是酒鬼或吸毒的，有的是想要持槍搶劫或綁架，社會上亂到這般地步，無法再讓人搭順風車了。

在美國這麼多年，我親眼見到這個國家的轉變，前後經過許多位總統，對一些政界人士很有印象。尼克森當政時頗有政績，後來因水門事件被迫下台。他任内的國務卿季辛吉是智多星，在與北越政府和平談判之前，美國與北越都希望能在巴黎舉行，但美國國務院故意先提一個不關痛癢的地方，讓北越有機會否決，給他們面子，又無損美國利益，這才是政治智慧。

卡特總統本是喬治亞州鄉間小鎮種花生的人，擔任過喬州州長。他做的一件大事是中美建交，並邀請鄧小平夫婦訪美。早年美國的政壇人士一般都很有教養，講話很慎重，從來不損人。卡特與雷根在競選辯論時，是君子之爭。雷根進入白宮後，對卡特及其施政沒有半句壞話。

多年後，我們來看看現代美國政壇。先從前任總統川普説起，此人蠻橫粗暴無禮，至於處理國事之無能，人所皆知。從2020年3月初，新冠病毒在美國境內擴散，政府束手無策。他就施展出政壇慣用的招數：辱罵中國，稱病毒為中國病毒或功夫病毒，旅美華裔 人士也跟著遭殃。

拜登 上台後，情況更糟。經過阿富汗 撤兵波折，兩黨政治惡鬥、病毒問題、種族問題、擁槍問題、治安問題等，早已不是當年的美國了。拜登貌似忠厚，内藏奸詐，對付中國是說一套做一套，他拿台灣當棋子、馬前卒，美國對台灣賣上億美元武器，美國軍火商樂了。

拜登的國務卿布林肯是老官僚，聰明才智與他前幾任的季辛吉比，有天壤之别。他總是對大陸做出恐嚇叫罵之語，我認為不要說空話，美國真有辦法拿出辦法來。真要打起來，看看從越戰到韓戰、伊拉克、阿富汗，死了那麼多人，那一場戰爭美國占到便宜了？政治人物不會接受歷史教訓嗎？

至於民間，社會存在一片暴戾之氣，昔日那種寬容、和諧精神蕩然無存，人與人之間沒有互信，每個團體、每個族群都在設法爭取自己權益，包括「黑人的命也是命」、自由打胎 、同性戀、換性者等等。

有一個州議會辯論換性者應上哪個廁所，傳為笑譚。你要換性是你的選擇，你有說話的自由，我也有不聽你說話的自由，請不要用你的標準來干涉我。

我初來美國時電視是黑白的，只有三個頻道，生活簡單，但大家覺得很富裕滿足，也樂於助人，全國有奮發向上的精神。現在政治正確大行其道，非裔上大學可降低錄取標準，華裔子女被拒擋在外。社會上人與人之間互不信任，怕被告，怕受傷害，更怕染上病毒。華裔年長者不敢出門，怕被人打倒在地。

我在12月5日《世界日報》世界論壇中讀到鍾聞先生寫的 「年終感恩，致拜登總統的公開信」，感謝總統讓他住在美國安居樂業。我也要感謝美國，讓我在此地讀書，為我提供機會，在學術界從事教研工作。

但我所感念的是以前那個溫馨祥和的美國，不是現在的美國。現在美國債台高築，在一些政客操弄下，靠出售武器支撐門面。至於國民禮儀、修為、涵養這些軟實力，都跟以前不同了。身處在這個亂象叢生的年代，我只好閉門不出，與老妻共度晚年。