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西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

地如無心地也輕

黎啟鏗 / 艾爾蒙地

天若有情天亦老，

地如無心地也輕 。

無情有心天地本，

善應天地人間勝。

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