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西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

地球村頌

郭志立／哈岡

山川異域，日月同光。全球一體，天地與共。四海相通，五洲和融，人類進化，世界大同。

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