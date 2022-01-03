無人權即無奧運 抵制北京冬奧會

1950年聯合國將12月10日訂為國際人權日，1948年通過人權宣言開始已經走過73年歷史。在第73個國際人權日這天，中國民主黨洛杉磯黨部以「無人權即無奧運 」為活動主題，組織民主人士在好萊塢星光大道中國劇院前，抗議中共 暴政，這些年瘋狂踐踏人權，抵制中共北京2022冬奧會，呼籲中共立即釋放奧運囚徒良心犯，讓他們回家過年。

筆者作為活動召集人，並親手製作奧運五環模型，在五環每一個環上吊起五個人，分別代表中共新疆集中營對維吾爾族的種族滅絕罪行，藏族被迫害人權罪行、香港被迫害人權罪行、中國政治犯被迫害人權慘案，還有法輪功與基督徒宗教迫害慘案，在五個族裔上貼上相關名稱，和這個族裔被迫害人權災難照片，受到星光大道上遊客駐足觀看。

我們上演行動劇，諷刺中國所謂全過程民主，充分讓世界遊客了解，中國極權專制政府對人權打壓傷害。有的遊客跟我們一起喊口號和舉牌，譴責中共反人道、反人權、反人類的罪行，參加活動民權人士也踴躍發言，講述中共踐踏人權各種罪行，中共就是一個吃自己孩子、踐踏人權的惡魔瘋狂怪獸，中共這樣的人權屠夫，再讓他舉辦以友誼團結文明交流著稱奧林匹克運動會，不僅侮辱奧林匹克精神，更是對全人類和文明巨大侮辱與諷刺。

目前美國、加拿大、澳洲、英國、立陶宛、科索沃、紐西蘭、比利時，奧地利等多國，已宣布抵制北京2022冬奧會，不會派官員出席。我們相信會有更多捍衛人權和自由的國家會站出來，抵制中共2022北京冬奧 會，絕對不能讓奧運會成為中共專制極權、粉飾邪惡侵害人權的工具，讓我們一起行動，共同抵制2022北京種族滅絕運動。