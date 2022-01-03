本末倒置的蔡英文論文與學位

邏輯！邏輯？天下有多齷齪與邪惡都假汝名而行？

在口沫橫飛的辯論過程中，經常可以聽到參與者突然冒出一句 「那是不合邏輯的」，目的是企圖在激戰中利用知識的制高點占上風。可是有多少人確實通曉繁複的邏輯規則？指控他人論述不合邏輯的人，確實知道對方邏輯謬誤的所在嗎？「感覺」對手濫用邏輯謬誤、企圖「黑龍旋桌」，卻捉襟見肘找不到合理有效反制絕招，常常讓名嘴、民代、黨工、政治化妝師英雄淚滿襟。

在論辯過程中，能夠迅速辨識對手的邏輯謬誤，不僅是西方辯士必備職業技能，也是西方社會一般民眾不容易被狡猾政客（又稱「政治工作者」）欺矇的常識。一般人辛苦地背誦符號邏輯的規則和公式，卻無法融匯貫通，一上擂台就捉襟見肘。最有效的邏輯學習方法，其實是活潑地了解一般人經常故意濫用的邏輯謬誤，從辨識邏輯謬誤，進而確認正確的邏輯。

因果倒置 （Post hoc Fallacy）是常見的邏輯謬誤。在一般公共政策的得失和責任歸屬辯論過程中，是很多指控者的最愛。公投過不了，到底是投票 率太低所致？還是因為議題無關百姓需要，所以投票意願低？節日國道塞車，是整體道路結構的問題，還是取消夜間免收費政策錯誤所致？蔡英文 說「有博士學位就有論文」，對嗎？ 還是要完成合格的博士論文，通過口試才能取得博士學位？

懂得什麼是因果倒置（Post hoc Fallacy）的邏輯謬誤，就很容易判斷孰是孰非。 但就像平時練了很多架勢的武術選手，一但上了擂台，腎上腺素分泌過盛，打起來就和街頭惡鬥的小屁孩們一般，毫無章法。

如何對所有的邏輯謬誤都能瞭若指掌，且在實戰過程中可游刃有餘？最好的方法可能是輕鬆學習加上有效的記憶。將因果倒置例子來了解並記憶，沒有比下面這個例子更有效給力的了：

一個猶太 老頭娶了一個年輕貌美的女子，把她寵得跟貴妃一般。可是不管老頭如何努力，就是在那檔子事上無法讓年輕的妻子滿足。於是貼心的老頭就教於猶太律法專家（rabbi），即類似猶太教的牧師。

充滿智慧的猶太牧師聽了老頭的訴怨，心生同情，於是建議老頭雇用一個容貌俊帥的年輕男子，在老頭和嬌妻敦倫時，脫光衣裳，拿起大毛巾替這對「熱情配偶」煽火。 老頭很興奮地回家雇了一個小鮮肉如法炮製，但效果不彰。納悶到底問題出在哪裡？老頭向牧師回報處方無法立竿見影。睿智的猶太牧師想了想，緩緩地說：「這樣子好了，你回家跟那個小鮮肉交換角色，由他上陣，換你煽毛巾。」

老頭回家後很激動，立刻指示小鮮肉上場。小鮮肉唯命是從，全力以赴，而老頭在一旁一面捨不得地、一面徐徐緩緩地煽著大毛巾，果真不一會兒貴妃就發出驚天動地的聲響，震動整個屋宇。這時只見老頭很得意地，白眼地、狠狠地叱責小鮮肉：「白癡！好好地學著，你現在明白什麼才是正確的煽毛巾大法。」

替政治工作者當化妝師的幕僚或政治工作者本人要注意啦！再搞不清楚論文和學位的先後次序，明白的普羅大眾會在心裡思考：「哪條是大毛巾？哪個小鮮肉？」