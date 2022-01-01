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2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

迎接2022新年新希望

薛永康／洛杉磯

2021將進入尾聲，謂之為「多事之秋」的一年亦不為過。目前50多名元月6日攻擊國會的暴徒已被判刑；對於疫苗接種，全美已有2.5億人打完兩劑，但仍有數千萬民眾駐足不前；撤離阿富汗，拜登認為長達20年的戰爭必須結束；目前他的基建預算被迫大幅裁減外，參議員曼欽拒絕合作；在外交方面，拜登欲聯合一些歐亞國家抗中。面對這些問題，我們對2022這個新年的到來能夠抱著什麼希望？

無可置疑，控制疫情仍為第一要務！新冠病毒變種Omicron來勢洶洶傳染力強，洛杉磯縣一天確診近萬人，我們對於2022的希望是：反對接種的民眾看清事實、不再被誤導、捲起袖子儘快接種，有義務救己也助人，將近兩年的疫情應該結束。

當然，基礎建設勢在必行！否則貨物繼續在港口阻塞，導致通貨膨脹及物資短缺。至於環保，每年美國死於環境污染高達10萬人。我們對2022的期望是：兩黨放下爭端為美國前途及自己後代的福祉著想，儘速撥款修路、築橋、改善海港及擴建機場、加強水土保持、大量推廣太陽能、補助民眾購買電車、增加充電站等減碳環保措施。

目前美國兩黨雖然意見分歧，但同視中國為敵，即使有識之士認為美中對抗對改變美國現狀無助，而是應該合作互補，促進兩國經濟成長，維護世界和平。

我們對於2022的期望是：希望拜登不再浪費精力無效地去孤立中國，而能與中國和平共處，各盡所能在公平競爭下增加自己的實力外，能夠為全球人類造福。

至於2022中期選舉不論輸贏，我們希望選舉制度保持公正、選區供給選民投票的方便、禁止任何威脅利誘的方式阻擾投票，合法讓選民選出心中的候選人。

拜登民調雖然下滑，選民在2022對他的期望仍然很多。總之：繼續全力推動疫苗接種、通過可行的基建提案、採納忠言與中國合作、保持選舉公正等，儘速把美國帶回正軌恢復正常。2020投票給拜登的選民對於這位愛國為民、不畏困難的總統仍具信心，在此我們同心協力迎接2022新年新希望。

拜登 投票 疫情

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