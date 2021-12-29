人與人鬥爭比病毒還凶險

今天美國政治氣氛，是有史以來最荒謬。美國政治人物荒腔走板，完全失去常理，只顧政治鬥爭，對人的仇恨甚過對病毒的懼怕。為政治計較可以忽略新冠病毒災情，西方政治人物普遍如此。

尤其川普前總統、英國首相強生兩人都不顧疫情 對人民的嚴重傷害，對疫情感染確診人數及死亡人數都冷漠處理，輕描淡寫，好像是小事；他們認為疫情爆發不重要，都未積極處理，反而廢話連篇，甩鍋中國，好像人民生老病死是自然常態，染疫死亡的人沒有價值。

事實上，新冠疫情與政治沒有直接關係，不負責的政治人物妄想與病毒共存。如今新冠疫情已在全世界肆虐兩年多，感染死亡人數超過500萬，西方政治人物卻還沉迷於政治鬥爭，不肯放下身段與中國合作抗疫。

平心而論，目前為止，中國是防疫 抗疫最有成效的大國，美中兩大國最需要攜手合作，消滅病毒。美國政治人物卻不顧一切妖魔化中國，以製造仇恨敵對，天災加人禍，任由疫情惡化，這是何等不正常心態。

為何人與人的政治鬥爭比人對病毒搏殺險惡？美國為爭霸和妒忌中國崛起，千方百計阻遏中國發展。新冠疫情才是美中共同的敵人，也是全世界的敵人，希望拜登 總統有勇氣扭轉局勢，化干戈為玉帛，化敵為友，不為爭霸，而是維護美國世界第一強國、繼續領導世界的地位，能和中國解開冤隙。人類不能團結抗疫，無法戰勝病毒。