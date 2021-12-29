我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

人與人鬥爭比病毒還凶險

良耀（波士頓）

今天美國政治氣氛，是有史以來最荒謬。美國政治人物荒腔走板，完全失去常理，只顧政治鬥爭，對人的仇恨甚過對病毒的懼怕。為政治計較可以忽略新冠病毒災情，西方政治人物普遍如此。

尤其川普前總統、英國首相強生兩人都不顧疫情對人民的嚴重傷害，對疫情感染確診人數及死亡人數都冷漠處理，輕描淡寫，好像是小事；他們認為疫情爆發不重要，都未積極處理，反而廢話連篇，甩鍋中國，好像人民生老病死是自然常態，染疫死亡的人沒有價值。

事實上，新冠疫情與政治沒有直接關係，不負責的政治人物妄想與病毒共存。如今新冠疫情已在全世界肆虐兩年多，感染死亡人數超過500萬，西方政治人物卻還沉迷於政治鬥爭，不肯放下身段與中國合作抗疫。

平心而論，目前為止，中國是防疫抗疫最有成效的大國，美中兩大國最需要攜手合作，消滅病毒。美國政治人物卻不顧一切妖魔化中國，以製造仇恨敵對，天災加人禍，任由疫情惡化，這是何等不正常心態。

為何人與人的政治鬥爭比人對病毒搏殺險惡？美國為爭霸和妒忌中國崛起，千方百計阻遏中國發展。新冠疫情才是美中共同的敵人，也是全世界的敵人，希望拜登總統有勇氣扭轉局勢，化干戈為玉帛，化敵為友，不為爭霸，而是維護美國世界第一強國、繼續領導世界的地位，能和中國解開冤隙。人類不能團結抗疫，無法戰勝病毒。

疫情 拜登 防疫

上一則

漫畫／民調低落

下一則

中國社會民主變革時代來了

延伸閱讀

分析：2022年期中選舉參院多數黨鹿死誰手 十席定勝負

分析：2022年期中選舉參院多數黨鹿死誰手 十席定勝負
彭博：明年中國軍機擾台次數將增加 區域衝突疑慮升高

彭博：明年中國軍機擾台次數將增加 區域衝突疑慮升高
拜登承認聯邦檢測能力不足 需各州協助領導抗疫

拜登承認聯邦檢測能力不足 需各州協助領導抗疫
「抗中協台」拜登簽7700億元國防授權法

「抗中協台」拜登簽7700億元國防授權法

熱門新聞

「一洲焦點」談哈佛教授定罪、抗疫進展。(世界新聞網)

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

2021-12-22 13:39

烏東危機 普亭拉攏中國 拜登穩住中國

2021-12-23 02:00

2022年影響美中起落的部分變數

2021-12-22 02:10

習路線最大敗筆 將私企逐漸國有化

2021-12-26 02:00

消失的160萬人 香港低投票率的重要意義

2021-12-24 02:00

新疆一把手換人 習對美妥協或示強？

2021-12-28 02:00

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高