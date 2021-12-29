中國社會民主變革時代來了

中共 一黨專政統治的中國大陸，毫無民主可言。中共黨實行顛倒民主的「黨主民」霸權政治，欺騙壓迫剝削中國大陸人民。毛澤東獨裁時代，發動無產階級文化大革命，大陸人民苦不堪言。鄧小平專權時代，鎮壓「六四」青年學生民主愛國運動，血洗天安門廣場。

到習近平 時代，頑固不化，以開槍、催淚彈、水砲圍剿鎮壓香港 人民，壓制青年學生「反送中」爭取普選民主運動，致使民運領導人、青年學生被捕入獄。民運人士被迫流亡海外，都向國際社會說明反動的中共習近平政權落後。

香港特首、執法官吏受到美國政府制裁，罪有應得。習近平被中共紅二代任志強譏為「光著身子也要當皇帝的小丑」。習近平接見香港特首林鄭月娥時坐龍椅，妄想當皇上，顯而易見，習近平和中共都忘記袁世凱稱帝和張勳復辟的悲慘下場。

中共在香港實行「國安法」，香港「一國兩制」蕩然無存，自由民主名存實亡。在中共香港國安法壓迫下，香港人民青年學生群體爭取真民主普選運動走入低潮，期待未來爭取真民主運動新浪潮能到來。

反觀台灣人民勇敢抗爭，終於使國民黨威權政治轉型成民主政治，中華民國得以重生。今天屹立在東亞，自由民主的「中華民國」就是大陸人民爭取從中共霸權政治，轉型成民主政治的典範，台灣將影響中國大陸未來民主化。

香港立法會選舉所謂新制度，是中共特色的社會主義制度的翻版，也就是中共領導下的中國人民代表大會和中國人民政治協商會議融合一起，成為香港立法會。中共稱這是具有香港特色的制度，但何謂特色，就是虛無空蕩。

想用虛無的特色忽悠世人，如同中國特色的社會主義，欺騙世人，嗚呼哀哉！這種社會主義制度終將土崩瓦解。