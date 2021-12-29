中共反習鬥爭搬上檯面

習近平 11月開中共 六中全會，通過為他做終身皇帝鋪路的歷史決議，把中共前100年歸功於毛澤東，矮化鄧小平，他要做第二個100年的第一個共產皇帝。前有毛，後有我，淡化和批評鄧小平改革開放，遭到以李克強為首的300多高幹激烈反對，結果沒達到習近平做終身皇帝鋪路的目的，相反，為他延任設下重重障礙。

中共改革派與中國人民已行動起來，發出倒習、反對習近平延任聲音，繼11月中共六中全會激烈爭論反習之後，12月中共官媒連續發文反習，《人民日報》12月9日發表中共黨史與文獻研究院院長曲青山文「改革開放是黨的一次偉大覺醒」，稱讚鄧小平決策，隻字不提習近平。

鄧小平決策包括領導人最多做兩屆10年，定下接班制度，曲青山的文章明顯是反對習做終身皇帝。但《人民日報》12月13日又發表中共政策研究室主任江金權「堅持黨的全面領導」，該文只讚習近平新核心，隻字不提鄧小平、江澤民、胡錦濤，明顯鼓吹習近平延任做終身皇帝。

接著中共軍委機關報《解放軍報》12月15日發表重頭文「勇當咬牙幹部」，讚劉伯承、徐向前、宋任窮等正派將領，隻字不提習近平。特別意味深長地說：「只要不怕困難，困難就會讓位」。明顯指向習近平，暗示要習讓位。如不讓位，就要咬牙勇敢鬥爭。

已退休的鐵面總理朱鎔基發聲了。12月20日，網路傳出他面對當前國家經濟困難險境，批評習近平「九年敗光了家底」的強音，指出國家面臨經濟大危機，如此下去，不出兩年就要回到憑票證生活的毛時代。

12月24日，《 人民日報 》發文「蘇聯解體促進人類文明進步」，肯定蘇聯變天，違反習近平一貫論調批評「蘇聯解體，蘇共竟無一男兒」。

12月25日，中共官媒央視不顧習近平抵制基督教、迫害基督徒的政策，順應人民意願，播出「耶穌改變了世界」紀錄片，表明中共官媒也開始不聽習近平指揮了。

面對中國人民和中共改革派反習倒習浪潮，美國總統應當機立斷，立即與習近平斷絕交往，與中國人民站在一起，全力支持中共改革派反習倒習的偉大鬥爭，內外夾擊，逼促習近平按期或提前下台，不能與習近平眉來眼去套交情，重犯老布希總統1989年不支持天安門百萬人民主運動的錯誤。

今年9月5日早晨6時多，北京 天安門一隻黑天鵝從天而降，漫步一小時，民眾驚喜黑天鵝預兆就要大變天，中共員警慌忙轟跑黑天鵝。

12月，中國網路傳出北京慶豐包子店倒閉，習近平2013年曾做戲在這家包子店排隊買包子，從此慶豐店股票上市，全國發展300家分店，慶豐店成了習近平發家的象徵。現在慶豐店隨著全國經濟衰退倒閉了，民眾感到象徵習近平就快倒台。

中共軍委將領已通過《解放軍報》向全國發出信號，要咬牙不怕困難，逼促習近平讓位。我們飽受共產世紀災難之害的華人同胞，有道義責任敦促美國總統採取強硬措施，支持中國反習鬥爭，搬掉中國人民頭上一座大山，使中國立即啟動民主改革，成為與美國友好的民主國家。