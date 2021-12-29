中沙深化軍事合作 美國莫可奈何

據美國情報評估和衛星圖像，中國正在協助沙烏地阿拉伯建造彈道導彈系統，地點就在沙國首都利雅德以西200哩的小鎮達瓦達米(Dawadmi)。因美方在當地發現一個正在運行的「燃燒坑」，此乃用來處理導彈生產中剩餘的固體推進劑，因而證據確鑿。

其實，中東地區不但各方勢力傾軋，更是大國博弈的場域，自1978年伊朗 革命以來，美國就與其交惡並進行制裁至今。由於伊朗又是沙國的宿敵，因兩國分別為什葉派和遜尼派的領導國，歷史恩怨難解，導致美國與沙國的關係緊密，以便牽制伊朗。

2018年沙國特務在該國駐伊斯坦堡領事館謀殺「華盛頓郵報」記者、沙國籍的反對派卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 後，川普政府也未加指責，而拜登 政府也高舉輕放，可見對美國而言，國家利益還是遠超意識形態。

但長期以來，華府以防止武器擴散為由，拒賣彈道飛彈給利雅德，沙國只駐有美國愛國者飛彈系統。故早在1980年代沙國就轉向北京，並從中方獲得東風-3飛彈。近來由於沙國又向中國人民解放軍火箭軍尋求協助，以至於自2018年前後到今年春天，中方又交付多批東風系列飛彈成品給沙國。由於兩國長期的合作關係，進而現正由中方協助沙國自製導彈，而美國也正準備就此制裁中方的相關人士，可見問題的嚴重性。

相對的，中國與中東國家大體友好。2021年3月，中國與伊朗曾簽訂25年4000億美元的能源合作計畫。此外，中國每年進口沙國上百億美元石油，同時中方還大量投資其基礎建設，甚至還以一帶一路計畫與其周邊國家相聯結，其中還包括阿拉伯國家的宿敵以色列。

繼美軍今年狼狽撤出阿富汗後，美國在中東地區的影響力遽減，況且自今年初起，美國已停止從沙國進口石油，相形之下，中國的勢力還在當地持續增長。

2018年，前總統川普退出2015年六國與伊朗所簽訂的核協議，並重新對伊朗實施嚴厲制裁。此後德黑蘭政府降低了對協議的遵守程度，並宣布將把鈾濃縮到高達 60% 的純度，明顯接近製造原子彈所需的當量。而中沙兩國導彈合作的發展，必對中東以及美中的安全情勢產生衝擊，其中尤以當前拜登政府所領導與伊朗重新協商的核協議為重。

因該核協議還包括限制導彈技術，若利雅德成功製造導彈，更會使伊朗拒絕放棄自己的導彈，必將強化已高度緊張的中東地區的軍備競賽。而近日伊朗舉行的軍事演習中也曾發射彈道導彈，並引發歐洲國家抗議。

然而，與德黑蘭不同的是，沙國並沒有啟動任何開發核彈 頭的工作，而導彈可以攜帶核彈頭。但沙國也明確表示，如果德黑蘭真的開發核彈，利雅德也會奉陪到底。

由此可見，中沙之間的導彈合作，不但將激化中東情勢，更會讓美中關係的對峙升高。但美方在此賽局中，看似被中沙雙方成功突襲，況且還可能增加兩國向美方要價與博弈的籌碼，尤其更會強化北京在中東地區的勢力，這當然是美國全方位挑戰中國的後果之一，其中自然也包括強打台灣牌。

（作者為台灣政治大學兼任教授，轉載自聯合報）