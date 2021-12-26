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抓捕劉亞洲 鎮懾反習紅二代？

冷眼（紐約）

中國微信17日流傳劉亞洲被捕消息，19日海外網路和自媒體跟著「傳謠」，但得不到官方證實，人們半信半疑。近日多方訊息比對，說劉亞洲及妻兒秘書15日被軍方拘捕，妻兒17日釋放，海外網路全面報導，強烈震盪關注國事的華人。有人叫好，有人惋惜，有人憤怒。

劉亞洲流傳的罪名有親美賣國、抹黑黨國、策畫政變、妄議中央、蔑視皇上、貪腐魚色。最終定罪照例為貪腐妄議中央。劉亞洲是一介文人，喜歡字畫古玩，據說折價幾千萬，多年前傳出和美國好來塢艷星白靈的韻事。公布的罪名將十惡不赦，大外宣開始在海外散布劉亞洲財色醜聞。

劉亞洲是根正苗紅的紅二代，父親劉建德，官至蘭州軍區後勤部副政委。岳父國家主席李先念(推薦江澤民接班)。兄弟一門五傑，三將軍、兩著名學者(居美)。劉是首批工農兵大學生，1972年入讀武漢大學外語系，1986年踏足美國，任名校史丹福大學訪問學者。

八九六四政壇震盪，陳雲相信唯有自家子弟可保紅色江山，紅二代官商各領風騷。老傢伙撒手離世後，中國官場「三爺治國」，太子爺、姑爺、師爺秘書幫占據官場要津，官二代大多酒囊飯袋。憑借父輩餘蔭和超凡能力，劉亞洲官場步步高升，官至空軍政委、國防大學政委(中共的黃埔軍校)、中央委員。

王歧山、劉亞洲成為紅二代及工農兵大學生治國的佼佼者。如今一人將進秦城，另一人搖搖欲墜，朝不保夕。當今聖上武大郎開店，懼怕併肩同輩奪權，紅二代最具威脅性，統統早退或送進秦城。劉氏曾言，持有異見反對專制獨裁者，不是身敗名裂就是家破人亡。

天下誰人不識君。海內外軍迷、文學愛好者、關心國事者都熟知劉亞洲。不是因他的官職，而是他視覺獨特、思想新潁，文筆華麗、著作等身。鄧江年代，劉怒斥「軍隊成了灘爛泥」。彼時社會傳言，軍隊高幹只有兩劉不貪(劉源、劉亞洲)。劉早年的軍事題材報告文學，中晚年國家和軍事戰略論文別具一格，憂國憂民，視野迷茫的國人視之如久旱甘露。

為完成統一祖國大業，北京當局武力攻台的聲浪和軍事行動甚囂塵上。劉亞洲一篇20年前發表的「金門戰役檢討」又在海內外廣泛流傳。該文從輕敵、天時地利、困獸鬥、血灑海疆等七方面檢討當年葉飛領導28軍欲攻占金門，在古寧頭慘敗的歷史教訓，不少人讀後落淚。該文是中共建軍史上難得一見力作。

近期網上流傳的「武力攻台的五個主要認知」，從國際形勢、地理等五方面列出武力攻台難以克服的危險，認為戰爭爆發，台灣將成登島共軍的屠宰場。有人認為該文是膺品，但思維與劉近似。

兩年前秋季，網上流傳一篇據說是劉亞洲所寫的長文「甲申再祭」，總結崇禎日夜操勞凡事親力親為，專橫獨斷導致大明滅亡的慘痛歷史，有人指劉借古諷今針砭今上，是劉被抓因由。

「陳勝」、「胡耀邦之死」等成為敏感禁文。十年前，劉源、劉亞洲、陳小魯、王岐山等一大批紅二代全力支持憨厚老實的習近平主政，對習政制改革開拓新時代寄以厚望。五年前，與習齊肩的朝中紅二代，紛紛被投閒置散或提早退休，朝庭成了習近平閩浙幫的天下。

劉亞洲的民主自由思想，與同僚金一南等吹噓厲害國天下無敵的極左輩分道揚鑣。近兩年的亂政折騰，經濟被摧殘到慘不忍睹。紅二代從失望到絕望，忍無可忍奮起抗爭，20大前趕習下台的朝野聲浪日益洶湧。劉將軍所作所為，只為不想看到中華民族被無能狂妄的總加速師推落懸崖。

有人期望劉亞洲成為蔡鍔，引起習的警覺。劉的弟弟在美任對華戰略研究所要職，習疑劉裡通美帝。劉的對美對台綏靖言論，嚴重損害習的戰略，劉亞洲被送進秦城吃98元美食，應是在所難免。抓捕儒將劉亞洲，將加速中國政壇震盪。

知悉劉亞洲被捕消息，中國一位老報人發來惋惜短訊：「木秀於林，講了不少真話，寫了不少好文。稀缺的才華將軍，紅二代之佼佼者」，以此淚別非池中之物的劉將軍。

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