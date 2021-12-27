道家太乙金華宗旨 面面觀

《太乙金華金宗旨》這本中國道家修「內丹」：打坐㝠想指導手冊；德國 漢學家尉禮賢 (1873-1930)把此書譯為德文，心理學泰斗榮格（1875-1961)受其手稿啟發，進而研究歐洲煉金術。1929年，二人合作出版《太乙金華宗旨》的德文譯注本，題為Das Geheimnis der Goldenen Blüte: ein chinesisches Lebensbuch（「金花的秘密：中國的生命之書」），《太乙金華宗旨》由此聞名，出現多種語言的譯本。

1990年代這本書由英文譯成中文白話文本。再度引起廣大讀者注意。道教人士認為《太乙金華宗旨》是全真派修煉的內典。此書共13章，闡述丹道修證思路和技術，而不是著重論述玄理。本書全名為《呂祖先天一氣太乙金華宗旨》， 世人多傳為呂洞賓所著，現存最古的版本是1775年邵志琳編64卷《呂祖全書》本，題「先天虛無太乙金華宗旨」。這本道家冥想手冊主要論點是：

第一、人的「意識活動」分為兩大領域：「元神」及「識神」。

第二、「元神」是指，不使用後天學習「語言」原始「意識活動」。以兩眉中心，為其「竅」，運用「眼觀鼻」調整吸呼方式，意念守下丹田。反覆刺激腦內松果體，恢復其發光功能。不斷練習可出現：「金花乍閃」、「皓月中天」、「入雲霧中」，享受飄飄欲仙的幻覺。「元神」即動物性「直覺」，與大自然共存。如候鳥南飛，蜂蝶採蜜； 人若強化「元神」可與天地同流。

第三、「識神」是使用後天獲得「語言」符號，進行「意識活動」；「語言」特質有三：1.具有一定價值觀。2.有過去、現在、未來的「時間軸」。3.名可名非常名，語言內容因時地變異。因此，對外界事物產生喜、怒、哀、樂，和七情六欲，這種情緒，進而刺激五臟六腑。「識神」和五臟六腑發生關聯。從有心事，到肝腸欲斷。現代醫學證明，人類五臟六腑病變，與個人情緒有直接關係。

第四、修煉內丹者，主要目標是「回光守中」。把「意識活動」集中在兩眉間和松果體上，讓「元神」恢復主導作用。同時大幅度減縮「識神」活動，減緩語言意識流，還元胎氣，習慣「直覺思考」。

冥想最大好處是：將語言為主「意識流」降低，減少情緒對五臟六腑衝擊。以守「竅」眉心，調節呼吸，刺激松果體，出現：金花大凝，全身軟麻，真氣罩護，頂發金光異象。

松果體（Pineal body）又叫做松果腺（Pineal gland）、腦上體（Epiphysis cerebri），是一個位於脊椎動物腦中的小內分泌腺體，位於上丘腦。人腦松果體很微小，質量為100-150毫克，它負責製造褪黑素，一種會對醒睡模式與季節性晝夜節律功能調節，產生影響的激素。