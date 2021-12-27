新四不一沒有 阿扁敢踹共嗎？

阿扁曾在民視的「阿扁踹共」節目爆料，說他曾與友人談到已故留英博士黃國俊，曾找LSE前院長紀登斯，幫忙處理蔡英文 的博士證書補發事宜。

近日部分媒體和名嘴在網上傳說，阿扁將以證人身分被傳訊出庭，要求確認他曾經公開講過的「紀登斯幫忙處理」傳聞。這一下，把被關怕了、曾經被蔡英文恐嚇再「多講話」，要記得自己還是保外就醫身分的「勇哥」嚇壞了。

阿扁急忙發出新「四不一沒有」聲明說：1.沒有「講過『喬』補發；2.「究竟事實真相如何」不清楚； 3.太多間接傳聞，不存在震撼核彈；4.媒體名嘴炒作不足取；5.不會冒死去法庭與蔡作對。這次重申四不一沒有，應該可以暫時免回去吃牢飯吧？但「傳聞證據」就不是證據嗎？

傳聞證據指的是「不在法庭（無法被對造交互詰問）的證人，在法庭之外所做的口頭或書面，針對事實爭點的陳述」。在英美法上傳聞證據除非符合特定例外規定，在一般訴訟程序中不具證據力。但在民刑事審判以外的程序，譬如行政訴訟、刑事預審（preliminary hearing）、民商仲裁、勞資糾紛的仲裁，傳聞證據並非不具證據能力，而只是證據力強弱的斟酌。

台灣最高法院對傳聞證據採取更「寬容」標準。最高法院108年(2019年)台上字第1259號民事判決確認 ：「民事訴訟之傳聞證人所為之證詞，本非絕無證據能力，其與直接證人陳述親自見聞之證言比較，祇是證據力之強弱而已，尚非不得採為證據方法之使用，法院對該傳聞證據之價值，仍可由法官憑其知識、能力、經驗等依自由心證予以認定之。」

阿扁在他的新「四不一沒有」聲明中說「2019年黃國俊因病辭世，好友告知噩耗，順便談到黃國俊曾找LSE前院長紀登斯幫忙處理補發事宜」。如果阿扁敢冒大不韙出庭， 重複這位「好友」有關「黃國俊曾找紀登斯幫忙處理補發事宜」的說詞，這種轉述算不算傳聞證據呢？根據加州 證據法第225及1200條規定，如果阿扁的證詞只是用來證明這位「好友」曾經聽黃國俊如是說，而非單純用來證明黃國俊確實曾經找了紀登斯幫忙處理，那麼阿扁證詞根本不算傳聞證據。

阿扁證詞說他與「好友」談及，黃國俊說他曾找紀登斯幫忙處理補發事宜，證明這位好友確實聽黃國俊說過這句話。黃國俊已不在人間，他死前跟這位「好友」講的話，又是傳聞證據的例外，根據英美法當然可以呈堂入證，證明黃國俊確實曾經找過紀登斯處理證書補發事宜。在比較寬容的台灣法，不論是否傳聞證據，都有證據能力，只是證據力強弱與否的問題。

阿扁接到彭文正的律師請求法院發出證人出席傳票，當然必須親赴法院作證，勇敢證明黃國俊確實曾找過紀登斯，幫忙處理蔡英文證書補發。至於為什麼蔡需要動用到LSE前院長之尊去「處理」一個小小的行政業務，而不親自填寫一份補發申請書，那就不只是自由心證認定的問題，而更可是一個可受公評、充滿想像空間的法學教育 素材。

阿扁在新「四不一沒有」聲明最後一點說：「多件扁案因阿扁健康因素停止審理，阿扁不可能違逆醫囑，冒著生命危險去作與案情無影響的證。」其實，不能違逆醫囑只是個藉口，真正原因是出庭幫彭文正作證，有被蔡抓回去繼續服刑的可能，以阿扁目前的身體狀況確實有生命危險。

蔡英文曾明白警告過阿扁說：「新勇哥物語」談政治，「對阿扁保外就醫不是一件好的事情」。 阿扁當時曾經自嘲地說他嚇得跌跪地上（呼）：「是的，總統英明！」以蔡的英明，利誘成本如果過高，她寧願用便宜的威脅來達到目的。

(作者為執業律師、曾任聖伯納汀諾縣檢察官)