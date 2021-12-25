港湖女神案 金玉其表敗絮其中

看到近日鬧得沸沸揚揚的民進黨 立委「港湖女神」高嘉瑜，和綠營網軍頭子林秉樞的桃色新聞，白居易的一首「放言」（其三）突然間湧上心頭，

全詩曰：贈君一法決狐疑，不用鑽龜與祝蓍。試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真偽復誰知？

翻成白話文：我送給你一個解決疑惑的辦法，不需用龜甲蓍草來占卜吉凶的。檢驗玉的真假不需用火燒三天，辨別木材的好壞非要等七年後。周公害怕自身不正，惹閒言閒語，王莽篡位前行為舉止畢恭畢敬。假使王莾未篡位之時就先死去，他一生的真和假又有誰能知道？

故而，判定人與事物的好壞，應由人與物的本質觀察，不是光從外表看得出來，高嘉瑜和林秉樞表面上是俊男美女、學有專精，但這件事讓人看到他們實際是「金玉其外，敗絮其中」。

明朝劉基《工之僑獻琴》的寓言，亦有異曲同工之妙，大意是：

工之僑得到一塊上好的桐木，於是砍來託人做了一把琴，裝上琴絃，彈奏起來有如金玉之聲，非常好聽，工之僑自認為這是天下最好的琴，就把琴呈給當時主管國家禮樂教化的「太常寺」主管，讓當時最優秀的樂師來判定，樂師看了説：「這把不是古琴，普通得很，沒有價值。」便把琴給退還給了工之僑。

工之僑失望回到家，跟漆工商量，在琴身上偽作出古舊乾枯時斷裂的漆紋；又跟刻工商量，在琴上刻出古代的文字圖案，然後再把琴裝在匣子裡，深埋在泥土中，工之僑一年之後把琴挖了出來，然後抱著它到市集去販售，有個達官貴人路過，看到此琴，就用重金買下，託人把琴獻給朝廷上，樂官們傳看著它，都讃嘆説：「這琴真是世上少有的古琴啊！」

工之僑知道了這種情況，便感嘆道：「這個社會真是可悲啊！難道僅止的就是一把琴嗎？這個國家早就這樣了！凡事只求表面，我如果不早做打算，就要和這國家一同淪亡了啊！」於是他離開至宕冥附近的山上隱居，從此以後，再沒有人知道工之僑的消息了。