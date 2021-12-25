從曼欽反基建 論浪費的美國

民主黨聯邦參議員曼欽 （Joe Manchin) 的一張反對票，使拜登 的基礎建設提案停擺，拜登如果不能力挽狂瀾，將會持續年久失修的基建，造成港口及公路擁擠、貨物在輸送延誤下物價上漲，空氣及環境污染等困境，實在令人擔憂。

曼欽來自煤礦大本營的西維吉尼亞州，他的關鍵跑票有扯上家族利益之嫌，擔心拜登會極力用電力取代石化能源。這不也就是一些參眾議員不顧國家利益，只為爭取自己選區權益的寫照嗎？在此另舉一例。

波音飛機公司製造多型軍機，其中C-17大型運輸機為極難刪除的合約(A die-hard project)，即使最初採購C-17的空軍告知國會需要的數量，在達到目標後停產，但這個飛機的材料供應商及組裝工廠遍及全美各地，所屬各地國會議員為了自己選區的就業機會及權益，極力阻擋在合約內最後交貨後停產，國會內的少數不得不服從多數， 使這個昂貴的C-17至少多存活十年，在「供多於求」下所費不貲自是不在話下。

2021年12月讀者文摘有一個專題報導，題目為「有多浪費啊！」(What a waste!) 敍述美國聯邦政府浪費成性，文中提及F-35，一個適用於多軍種的戰鬥機，在花費了納稅人1.7兆元後，仍然存在當初承諾、如今仍無法解決，高達13項之多的問題，今後仍然需要繼續花費巨資改進。再者，美國年度國防預算 有多少？高達7140億！這個天文數字還不包括在國外駐軍以及軍事干預（military interventions) 伊拉克、敍利亞、巴基斯坦等費用。筆者認為美國軍力已為世界第一，也沒有樹敵，對峙只有伊斯蘭教極端分子的「反恐」活動，需要這麼龐大的軍費嗎？

在此不談聯邦赤字，但每年在協商聯邦預算前，國會是否應該有以下共識：例如，項目A增加，項目B就得減少，反之亦然，也就是 「互斥」(mutually exclusive)。例如，民主黨如果要求增加基建經費，共和黨把持的國防預算是否就得減少？否則只有每年繼續增加稅收及赤字一途。

筆者認為「開源不如節流」，拜登大幅增稅是否合情合理有待討論，何不研究哪些是不需要的項目，可以及時刪減？在讀者文摘中也提及聯邦補助了一些不需要幫助的文藝中心，例如補助甘迺迪中心每年45萬元，文摘的作者Derek Burnett建議，只需在賣出150萬張入場券上每張加價30分錢就可平衡支出，何需補助？筆者認為，雖然這個補助數量不大，但積少成多；在聯邦預算中，諸如此類浪費不勝枚舉，在此不贅述。

曼欽在民主黨內窩裡反，拜登也許會被這種國會議員保護自身constituency的制度卡住，對曼欽無可奈何，但拜登可以強調基建創造不少工作機會，幫助污染的石化業及一些浪費軍工業的員工「再教育」轉行。同時，在節省聯邦開支方面，拜登本人已經以身作則，避免重複前總統川普濫用空軍一號往返的浪費為其一；但在其他能夠節省的項目仍然很多，為了不讓基建胎死腹中，拜登政府應該作榜樣，帶領每個州政府避免浪費實為要務。