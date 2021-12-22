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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

中共自知不民主很丟臉

陳言（紐約）

中共為什麼要強辯自己是「真民主」？因為他們深知，不民主很丟臉，但實行民主就要選舉，還主權給人民。只要有選舉，中共聲稱它獲得民眾90%以上支持度就會被拆穿。因為很多高官根本選不上，為了眷戀政權、享受特權，所以拒絕民主，卻狡辯自己是真民主。

人們說，要知己知彼。中共應該很「知己」，了解民主是世界潮流，只有民主了，在世界上說話才有底氣，人家打從心底佩服和歡迎中國。為什麼世界各國給拿中國護照的人免簽證的國家地區僅區區18個，其中很多是不入流落後國家；而台灣的中華民國護照卻可在110多個國家地區免簽證？這就是民主和專制的差別了。

中共也渴望「轉正」，但不民主，人家不給轉正。強辯說中國才是真民主，美國是假民主，是把14億人民當傻瓜，其實自己才是真傻瓜。自欺欺人說明習近平當局有很多愚昧無知，與外面世界脫節的官員。

毛澤東革命時給人民畫大餅，「新華日報」天天鼓吹西式民主好，要求國民黨民主。但1949年推翻蔣介石政權後卻專政，美其名為「民主集中制」，騙中國人民70多年了，如今每年有2億人次出國，看到西方國家，再和台灣相比，誰還相信中共是「真民主」也是真傻瓜。

中共為自己塗脂抹粉，愈說愈心虛。看看專制政權獨裁者，從俄羅斯、中東、非洲落後國家統治者，都說自己是民主，可見不民主太丟臉。民主也有很多缺點，不是完美制度。但不民主更失格，民主不能當飯吃，不一定造就國家富強，但人民當家作主，對人民終究是好東西！

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