被藍綠對決綁架的四項公投

台灣四大公投結果，國民黨 完敗，民進黨 完勝。國民黨主席朱立倫輸在哪裡呢？而蔡英文 又贏在哪裡？

首先，戰略錯誤。朱立倫不該塑造兩黨對決的氣氛，因為一旦讓人民感覺到是兩黨對決，基於基本盤的關係，國民黨一定輸，這一點從2020年大選就已確定的事，短時間內不會改變。何況我們知道，根據最新的政黨支持度民調，民進黨贏過國民黨達10％，在這樣的基本盤下，要想贏，反而不能塑造藍綠對決，而是就事論事。

很可惜，朱立倫所作所為，全部都是在塑造藍綠對決。例如宣布要對決民進黨、要藍營的縣市長同台兼表態、若公投全數通過，蘇貞昌應該下台等等。

從另一方面說，民進黨也刻意製造藍綠對決，對民進黨就是最高明策略，因為基本盤就是綠大於藍，因此，傾巢出動，完全不避諱行政中立問題。

換言之，公投已經變了調，投票不是在投該不該三接、該不該綁大選、該不該有萊豬、該不該有核四，而是你支持哪個政黨。如果你支持民進黨，那你就投四個不同意；如果你支持國民黨，你就投四個同意。這樣國民黨能不輸嗎？正因朱立倫主導藍綠對決，導致於原本會贏的議題反而輸了。

其次、朱立倫等藍營高層在中國領導人面前不敢高舉中華民國旗幟，使人民不敢相信朱立倫是為了藻礁、食品安全、能源供應安全等人民利益才發起公投，而會被多數人民認為是為了一己私利、為了給政府添亂，至少在綠營的支持者眼中是如此看待。

既然如此，人民就不會投票給朱立倫的主張，因為人和主張很難切割清楚，這就是為什麼過半數的人投給民進黨主張的四個不同意的原因。

未能說服黨內諸侯。就國民黨而言，四個公投到底要全部同意還是部分同意，朱立倫在拍板之前，有必要跟藍營的縣市長取得共識之後再做宣布，否則，就變成了獨斷。

對一個在野黨而言，獨斷沒有好處，而應傾聽和妥協。蔡英文可以獨斷，因為蔡英文手上握有大把大把資源，而朱立倫沒有資源，這是不言而喻的事。

錯誤歸因。這次公投失敗，朱立倫歸結於國民黨自身努力不夠、沒有蔡英文的國家資源。說國民黨沒有國家資源，這是事實，畢竟是在野黨，但不應該是理由；但說國民黨努力不夠，這不是事實，國民黨上下其實非常努力，這一點大家都看得出來。

不過，朱立倫在記者會中說「大家不要找戰犯，而是要把戰友找回來」。換言之，在他眼中，這次國民黨的輸和黨內「戰犯」有關。問題是，為什麼會有「戰犯」呢？如果整個黨的努力方向不對，如果只曉得檢討別人，如果無法開誠布公、廣納人才，國民黨就很難起死回生，而民眾黨取代國民黨成為最大在野黨之日也就不遠了。

2016年，蔡英文贏了朱立倫，這次再交手，蔡英文依然贏了。莫非，蔡英文看穿了朱立倫？（作者為四川大學前副研究員，轉載自聯合報）