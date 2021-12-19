這是南非嗎？美國不應變成這樣

威斯康辛州沃基夏日前舉行傳統迎接聖誕節遊行 ，一輛紅色多功能車衝過管制柵欄向人群衝撞，小孩、老人被撞死，造成6死20幾傷，驚悚瞬間滿目瘡痍！令人匪夷所思的是肇事的前科犯不久才家暴被交保，法官竟批准1000元放人，禍害大眾，人神共憤。

美國司法制度常捉捉放放、不痛不癢，勞民傷財，沒有阻嚇作用。犯罪率居高不下，與槍枝泛濫，司法、警政甚至立法，黨派異見與媒體分化，都脫不了干係。

每天打開報紙讓我們心驚肉跳，這是美國還是南非？芝加哥中國留學生 鄭少雄在校園旁無端被搶劫槍擊致命。一位媽媽帶女兒坐車上被流彈擊斃。更離譜的，有人好端端坐在家裡飛來橫禍，被流彈擊中喪命。不公不義的事天天發生，政府好像束手無策，百姓只有擔驚受怕，自求多福。

加州在2014年通過一項新法，歹徒偷竊950以下算輕罪，此法一開小偷如雨後春筍，堂而皇之在商場偷竊搶劫，治安每況愈下，這種政策能制定出來，只有當今美國有。

美國不應該這樣。記得30多年前滿懷憧憬來美國，美國人和諧愛國，熱心善行，彼此接納，相互幫助，雖也偶而會有盜賊搶劫，但總體社會安定，大家安居樂業。當時共和黨、民主黨雖有不同政見，但都在民主的前提下表現君子風度，少數服從多數，政府政令通行，很少聯邦與地方各執己見對著幹，使勁誤國殃民。

尤其川普 執政四年政黨惡鬥，從意識形態到政策分岐，拉破面皮你死我活，每次兩派對峙，政客含淚表態，事後依然故我，現在怎麼變成這樣呢？

美國變成現在這樣，除了政黨惡鬥、國事難行外，司法、警政與媒體都有責任。最近福斯新聞(Fox News)兩位著名主播辭職可見一斑。他們說，多年來收視觀眾的政治偏好與川普的緊密聯繫，造成媒體亳無選擇空間。他們原以為川普卸任後極端言論和陰謀會逐漸散去，槍枝泛濫也會受控制，但事與願違，對立充斥每個層面，包括應團結一致抗疫注射疫苗也完全被政治化了。

其實老百姓要求不高，希望治安良好安居樂業。治安不靖受搶商鋪被逼關店或搬遷而損失，成本最終轉嫁到我們每個消費者身上，美國不應是現在這樣，我堅信最後一定有辦法糾錯。

在這塊上帝應許之地，以基督教精神立國的美好富有強國，更不應這樣。美國是有思想的國家，有開放意識與心態，對不同意見都能聽取，國家建立在許多民主先哲思想精華和得天獨厚傳承上，這是幸運之國。希望她很快改善，停止內耗，實實在在加強警政，配合司法，給我們一個安居樂業的環境。