中國自稱民主 卻遠離世界標準

美國總統拜登 以視訊召開110個國家參與的「民主峰會」，沒有邀請中國和俄羅斯等國家參加。其他國家倒不在乎，他們知道，拜登此舉主要是針對中國等共產專制國家，名為民主峰會，實際上是民主「烽」會。看來拜登是要點燃民主烽火，呼喚全世界民主國家齊心合力，促進中國民主化，革除共產餘孽。

習近平 急了，烽會前就急急忙忙泡製發表「民主白皮書」，非要證明中國是人民民主國家，美國是假民主，以混淆視聽。於是就出現真假孫悟空打架，誰是真的，誰是假的，讓人們分不清。儘管大多數人心裡自然有桿秤，但中國官員還是遵照習近平指示一個勁地喊，中國是人民民主國家，生怕中國人民推翻不合時宜的共產黨專政，而要求實現真正的民主。

社會歷史學者應該訂立一個民主政制的標準，符合這個標準才是民主國家，真假民主國家就無可遁形。其實，我們在尚未尋求出版的《地球人類社會演進三分期史》，早就將農牧帝王社會與工商民主社會的性質訂下標準，現摘錄如下：

一個國家，要如何才能算是真正進入工商民主社會，在經濟和政治方面有個標準。經濟方面的標準主要只有兩條：1，工商業在國民經濟全年總收入GDP中占主要部分，農牧漁林雖然仍是人類不可或缺的生存依靠，總收入值卻只占極少比例，狩獵降低到可有可無的休閒活動地位。2，城鎮人口多於農村人口，從事農牧漁林業的勞工很少，卻能養活很多人。

政治方面則有重要的六條：1，人民有直選國家元首和地方各級主要官吏的權利，罷免的權力不可或缺；2，人民享有遷居、言論、出版、集會、結社和遊行 示威的自由；3，應有多黨民主制，不能總是一黨獨大或一黨專政；4，黨政和政教都應分離，尤其是要軍隊國家化，不致干涉民選的政權轉移；5，政府首長任期有限，連選連任最好不超過兩屆共十年；6，實行立法、司法與行政三權分立，相互監督，彼此制約。

明確哪個國家工商業經濟發展程度，只要查美國每年換版的世界百科全書World Book Encyclopedia所載，各國工商農所占GDP百分比圖表就行。2000年，美國工業和服務業(基本屬商業)占99%，農業(包括農林牧漁)只占1%，說明美國早就是最高度發達的工商經濟社會國家。

中國到2010年，工業占GDP的45%、服務業占45%、農業占10%，城鄉人口各半，工商經濟合起來占90%，即中國已算是發展到工商經濟社會了；此後十年，工商業與農業比值差別推進不大。

我們再查一下美國與中國政制，哪一個國家符合民主標準。美國完全符合民主政治的六條標準，無疑是最成熟的民主國家。而中國，以往憲法明載第二條的遷居、言論、出版、集會、結社、遊行示威的自由，實際上根本就無一項有真正自由。

倒是鄧小平時代，憲法明訂國家主席最多兩任不超過十年，完全合符第五條標準。很可惜，習近平在中共19大已廢除國家主席兩任制，欲復辟終身制。因而今日中國大陸政制不符合任何一條民主國家標準。在專政之前加上人民民主之詞，說中國是最民主國家，簡直貽笑大方，恬不知恥。