美國各方面表現 陷入國將不國

時值歲末，回顧往事，驚見美國正加速崩塌。長此以往，美國會淪為國將不國，瞻望前程，令人不寒而慄。

首先是天災，美國有超強國力和無敵科技實力，卻無法防治與控制新冠疫情 。美國僅占全球4.5%人口，竟占有全球20%病歿人數。迄今為止，疫情奪走80萬人性命，超過北達科他州總人口數。確診病例5000萬，超過西班牙總人口數，成為全球「雙料冠軍黑色里程碑」。

美國一年前死亡人數30萬人，疫苗 推出周年，死亡數竟達80萬。讓本可慶祝科學成就的時刻，仍充滿哀傷。至今4萬名美軍仍拒打疫苗，空軍開除27名拒接種疫苗人員。感恩節後疫情升溫，單日平均病例逾12萬，病歿也增。奧密克戎(Omicron)變種病毒擴散至17州。

新冠疫情影響甚巨，青少年因疫情產生沮喪、焦慮、孤獨、不確定等問題，心理健康受到毀滅性衝擊。疫情對他們這代留下永遠的傷疤，青少年自殺未遂暴增51%。禍不單行，最近30多起龍捲風襲美國六州，至少94人罹難。

然後是人禍。一是謀殺、槍擊 等暴力犯罪愈演愈烈。波特蘭市創數十年來謀殺案數量高紀錄，今年已發生超過1000起槍擊案，曾在28小時內有13起槍擊案，今年被稱為該市現代史上最暴力的一年。但波特蘭維護治安執法人員卻越來越少。警察部門經費被大量削減，自2020年8月以來，已有超過200名警員離職。芝加哥情況也類似。

密西根州牛津高中上月30日發生四死七傷校園槍擊案，凶槍竟是父母為15歲兒子買的聖誕禮物。接著群起效仿，密西根州60校遭威脅電郵「我打算射殺全校」恐嚇而停課。喬州13歲男孩製造、販賣私槍「幽靈槍」，意外打死14歲的姊姊。肯塔基州共和黨聯邦眾議院馬西竟在推特發布一家七人各拿一把步槍與聖誕樹合影的照片，寫著「聖誕快樂，聖誕老人帶來子彈」，讓人汗顏！

二，近來各地大規模打、砸、偷、搶等暴力劫案不斷。譬如加州法律縱容罪犯，偷竊950元以下是輕罪，以致搶劫頻仍。11月20日晚，80名戴著面罩、揮舞鐵棍的搶劫者，短短一分鐘內洗劫舊金山諾斯崇百貨商場，贓物塞滿25輛車。巴洛阿圖警局宣布，上周日傍晚有30、40人企圖進入市中心奢侈品精品店搶劫。快閃團夥搶店泛濫，讓人恐懼 。

三，美國物價加速上漲，民不聊生。通膨11月飆升到40年新高。食品同比漲6.1%，房租11月上揚0.4%，能源年漲33.3%，幾乎是通膨五倍。美國四分之一企業早已入不敷出，成為殭屍企業，其他企業卻競相抬漲價格，政府加印鈔票，造成通貨膨脹，讓全國舉債。

衣食住行樣樣貴得離譜。萬物上漲，讓低收入戶吃緊，45%家庭表示生活面臨重度或中度困難。就連美國一元商店也走入歷史漲至1.25元，結束35年一元低價。還有退休老人因缺錢應急 ，去年3月以來，擁退休帳戶的人高達五分之一提前動用帳戶。而不怕被課10%罰款和繳稅，挖東牆補西牆維持生計。

四，左右兩股勢力拉鋸，國家分裂。因對國民兵看法分歧，共和黨執政州與拜登政府緊張升溫，佛州州長德桑提斯考慮援引二戰時期法律，自組佛州民兵由州長指揮，不聽令聯邦。還有人認為，德州遲早要獨立出去，美國將陷入四分五裂而崩潰。

最新民調竟有71%選民認為國家方向錯誤。僵局眼前看都無解，美國社會混亂加劇。總部位於瑞典斯德哥爾摩的國際民主及選舉協助研究所，近日公布2021全球民主現況報告，首度將美國列為民主倒退國家。報告指美國是全球民主堡壘，卻出現威權主義傾向，民主指標排行榜退步好幾名。

美式民主病態盡顯，金錢政治、身分政治、政黨對立、政治極化、社會撕裂、種族矛盾、貧富分化等問題愈演愈烈。美式民主是建立在資本基礎上的富人遊戲，91%國會選舉由獲得最多資金支持的候選人贏得。名為「一人一票」，實為「少數精英統治」，普通選民只有拉票時受寵、選舉後就被冷落。長此以往，美國將陷入國將不國。