最低時薪元15爭議 讓各州決定

聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)推動聯邦最低時薪 ，從7.25元調高至15元，認為只有如此才能使低薪員工，尤其在疫情間脫貧。

無可置疑，桑德斯為一寛厚的政治家，他一再劫富濟貧的行動，不是為了自己，而是為了窮人家庭著想。而一些不顧民生、一味反對調整最低工資的參眾院政客，應為之汗顏！但聯邦最低工資在一年內大幅增加一倍合理嗎？

目前每一州的最低工資都是依照聯邦的7.25元，加上州政府規定的數字，加州最低時薪為10元。以西雅圖市為例，在2016年最低工資調整到13元後，員工時薪增加3%；但由於工資上漲老闆必須控制預算，也不能隨意在商品或是服務上漲價，結果只有減少工時一途，幅度高達9%，員工並沒有從增加薪資上獲利！依照CBO (Congressional Budget Office) 估計，聯邦硬性規定工資增加10%，將會有140萬人失去工作！如果把目前7.25加到15元，那將超過100%，負面結果可想而知！

即使聯邦不顧商家苦楚、就業 市場需求，硬性增加最低工資的作法不宜，但適當調整目前極低的7.25元仍有必要。眾議院建議是逐步漸進在2025年加到15元，而不是在一年內一口氣增加一倍！

前民主黨總統參選人楊安澤曾建議讓18-45歲國民，每個月可以不勞而獲，拿到千餘元所謂的「無條件基本收入」，主因是他擔心今後工商業會大量「自動化」取代很多員工！但筆者認為，如果工資不依照工作能力、難易、員工的付出，而一視同仁硬性增加，也許會促使雇主在薪資不勝負荷下加速自動化！結果是裁減員工，實為一大隱憂！

目前兩黨對提高聯邦最低時薪至15元的爭議不休，筆者認為，可依照衆議院建議，但用較小金額每年逐步調整，最好還是譲每個州政府，在各州的最低工資裏包含了聯邦的底線後，各自決定是否增加時薪及金額：依據當地的經濟情況、就業市場的供求、工作性質、生活指數（房租、食品、教育、醫藥等）來決定最低工資！

事實上，最低工資(Minimum wage)依照經濟專家觀點，指的是living wage。薪資因地而異、具伸縮性、足以存活！舉例來說，在生活指數極高的洛杉磯，即使時薪調高到15元仍捉襟見肘，夫婦兩人需要同時工作才能維持一家四口的生計；反之，在西北荒蒙大拿州(Montana州)鄕下，聯邦目前的7.25時薪元加到10元，或許綽綽有餘！