美國消費文化是致命傷？

美國是資本主義國家，鼓勵人民消費，是促進商貿最基本政策。經濟學家想出「高度消費期」，美化美國社會發展，成為全世界各國經濟發展標的。

1941年12月8日，日本 發動「大東亞戰爭」，偷襲珍珠港，同時揮兵攻下英屬新加坡 。1942年2月15日新加坡陷落，在廣州的汪精衛的「國民政府」，2月18日舉行「慶祝新加坡陷落大會」，在廣州市內盛大遊行。汪政府的「新亞」雜誌出專刊以誌其事，同時日軍華南軍樂隊譜成「新加坡陷落歌」，譯成中文在大會中教唱。

日本華南軍報報道部部長才田在大會中發表演講指出，新加坡陷落，將英美所需的膠、鍚、糖原料中斷來源，大大影響社會生活；婦女們束身衣沒有橡膠帶（人造橡膠尚未發明），糖果沒有蔗糖（美國人愛甜品），汽車沒有輪胎替換（美國人不可一日無車）。社會大眾必失去耐心，因而厭戰、反戰、求和的民意潮流，將促使美英政府早日妥協，向德日軸心國投降。

1940年代，美國是工業和製造業大國，戰爭促使其增加生產，全面備戰。成為英美同盟國戰略物資供應基地。

2021年11月美國通貨膨脹 率飆高至6.2%，生活用品價格失控，直接影響人民消費習慣。中國及俄國則採對沖政策。中國央銀宣布放寬銀行準備金額，加大人民幣流通，提高人民幣對美元匯率。讓美元購買力降低，美國通貨膨脹情況更難削減，逼近美國社會對高通漲容忍度。

當前美國實業「空心化」，製造業外移，是個美元霸權及金融主導世界強權。除了靠軍事力量及美元霸權威望，解決國內通貨膨漲危機，尚無更好辦法。

1940年代日本戰略家指出，美國消費文化是其社會致命傷。當前美元貶值，再度襯托出美國社會弱點。要美國人改變其高度消費生活習慣，是不可能任務。拜登政府必須解決社會通貨膨漲問題，或許向外發動一場必贏的「戰爭」，方是最佳選擇方案。