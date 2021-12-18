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BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

四大公投

鄭亞棋／南灣

藻礁核電反萊豬，

腐敗當權棄奏疏。

覺醒人民當自救，

公投使過好安居。

藻礁 公投

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