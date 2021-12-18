論台灣爛黨執政下的爛局

台灣是個美麗寶島，40年前蔣經國傾力推動十大建設發展工業與經濟，十年間將台灣推向有史以來最富足繁榮的高峰，並成為亞洲經濟四小龍之首，至今仍讓台灣老一輩民眾感念不已。

曾幾何時，自民進黨 執政，從事反中仇中政策、改課綱、改歷史的愚民式文革教育。蔡英文 上台後，這位30多年前自稱擁有一個半博士學位的假博士，更積30多年說謊功力，開始以騙治國。

她首先違背諾言改變現狀，不承認九二共識，將台灣帶入戰爭邊緣；她口口聲聲奢言民主，卻繼而閹割司法，她控制了大法官會議，對許多違憲的法案與機關檢舉，拒絕受理；更把表姊夫擺在最高行政法院，為她把關；又把涉案累累的陳菊送進監察院，等於廢了監察權；她嚴控媒體，藉故關掉反對她的電視台；她誓言環保，藻礁永存，如今又違背誓言要在七千年藻礁上建立第三接收站。她的能源政策謊言被拆穿，但就是死不肯重啟核四，更要台電主管、核能官員，跟著她說謊欺騙民眾。

民進黨爭權主要是為了奪利、撈錢。他們草菅人命，將未經三期實驗的高端疫苗 強推上市，價格還名列世界前茅；蔡英文更親上電視作秀當推銷員，鼓勵民眾施打，她打了安全無事，民眾卻死了多位；至今高端疫苗仍未完成三期試驗，無人聞問也不下架；它不但不被世衛承認，也被世界各國拒絕入境；高端股票異常操作，上漲百倍以上，雖有多人告發，司法機關卻置之不理。民進黨半夜不怕鬼敲門嗎？

民進黨在馬英九執政時，蔡英文曾上街頭誓死反對萊牛與萊豬進口，如今卻不顧人民健康，私自答應進口美國萊豬，且不准標識。在台灣，連豬都不准吃的萊毒，民進黨卻欺騙人民萊豬可當保健品吃，人不如豬，有夠爛！

蔡英文為了鞏固權力打擊異己，特別用民脂民膏成立了第四軍──網軍，這些躲在鍵盤後的年輕人，只為近利不分是非善惡，猶如蒙面小鬼，六親不認，為非作歹無惡不作，受害人有賴清德、韓國瑜、駐日外交官蘇啟誠等。最近一個網軍頭頭林秉樞，因暴力毆打民進黨女立委高嘉瑜案發被捕，此人交遊廣闊、手段卑劣，手中握有不少民進黨人的機密與隱私，態度囂張狂妄，送囚途中仍不斷發話，語帶警告，與他有來往的政商人士，人人自危，噤若寒蟬，都努力撇清。此案已透露出民進黨的派系內鬥，臭不可聞。

民進黨這幾年無恥、無能、霸道的倒行逆施，已引起民眾的覺醒與反感，訂於12月18日舉行四大公投，是民眾對這個爛黨的政策挑戰，若全獲通過，會直接影響到民進黨的政權。民進黨為政權保衛戰，動員全黨、國家機器、動用上億公款，傾全力自台灣從南到北舉辦數千場說明會，用謊言、欺騙、威逼利誘、甚至辦豪宴、秀辣妹及一切想不到的下作手段，阻止民眾通過四大公投。12月18日公投是人民與爛黨的對決，也是考驗台灣人民智慧與愚昧的試金石。