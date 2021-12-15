「中國的民主」貽笑全球

美國12月9日主辦首屆民主峰會 ，中共 愈描愈黑大肆批美國刻意打壓，宣傳「中國特色社會主義民主」及「全過程民主」，並自誇是「當之無愧的民主國家」。 中共批美國借民主之名分裂世界，強調中共民主「符合本國國情，受到人民擁護」。

中共國務院4日高調發表「中國的民主」白皮書，強調「人民當家作主」，宣稱中共的「全過程人民民主」是最真實、管用的社會主義民主。

今年10月習近平在人大會議稱民主是中共「始終不渝堅持的重要理念」，實現民主有多種方式。習又借「橡皮圖章」的人大以99.99%贊成票坐穩終身皇帝龍椅，香港 也因民主的「多種方式」，使正常的民主選舉被國安法給活活打殘。

中共在大陸剝奪廣大人民的基本參政權，逮捕異議人士，大興現代文字獄，積極建立網路防火長城，嚴厲箝制言論自由。在香港選舉嚴審候選人資格，政治異議者全出局，所有候選人必需具結忠於共產黨領導才能獲候選資格。這就是中共在香港推行人民有投票權的「牢籠式中國民主」。

中共所謂中國特色社會主義民主、全過程民主、當之無愧的民主國家、符合本國國情、受到人民擁護，實現民主有多種方式等，但請問14億人民有誰看過選票長什麼樣？混淆視聽、扭曲民主，指鹿為馬、顛倒是非搶占民主話語權，明明是不折不扣的獨裁帝制封建政權，卻慣性欺騙世人，難道這就是「中國特色」？畸形突變的「中國民主」令人反胃。

中共也知道笑話鬧大了，匆忙端出「台尼斷交」大菜，想轉移世人注意力，減損民主峰會的熱度。中共一遇「民主」就歇斯底里，展示對民主的懼怕，反映骨子裡拒斥民主，世人才看到連串荒腔走板的政治歹戲，「中國的民主」白皮書貽笑全球，讓世人對中共畸形獨裁政權得到更具體評價。