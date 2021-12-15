年終看中國盛世繁華像水東流

中國在牛年異象紛呈。9月5日早上6時多，北京天安門廣場升旗儀式剛結束，一隻碩大黑天鵝翩然從天而降，在旗桿附近閒庭信步一個多小時。習近平最懼怕厭惡的不祥之物闖入國都聖地，視頻海外瘋傳，牆內外知悉的民眾驚呼，中國今年會出大事。進入寒冬，房地産泡沫率先爆破，經濟大蕭條 瀰漫中國。

冰凍三尺非一日之寒。內外折騰，中國經濟兩年前已出現敗象，今年病入膏肓。「總加速師」全方位搶救，從各行業開刀，但藥石岡效，回天乏力，國民經濟三大支柱夭折，經濟危機全面爆發。

20多年來，中國地方政府近半財政依賴高價賣地。近年地產業日薄西山，政府財政嚴重赤字，靠銀行借貸度日。今年7月起，各地政府先後發出《清理公務員津貼獎金》通知，削除公務員賴以為生的三至四成收入。今年只有上海有財政盈餘，但最先取消公務員和教師績效獎金補貼的是滬江浙，廣東、河南、江西、湖南已開始實行，甚至追討已發放基本工資以外收入，多至數萬元，捧鐵飯碗者叫苦連天，各省春節前勢將跟進，失業和減少收入人士寒冬過年苦酒一杯。

10月26日，國家招聘3萬1200個公務員。202萬人報考爭奪，60人搶一個崗位。大批大學畢業生失業，轉當外賣小哥，近日黨媒又臭批中餐外賣髒亂，不知有多少人會丟飯碗。全國教育培訓行業剛遭徹底團滅，1500個教學點關閉，上百萬人加入失業大軍。

學校教師實行換校輪崗，學區高價房暴跌。網企遭重創，阿里巴巴下崗2萬人；愛奇藝血腥裁員 三成，2000人失業；騰訊、優酷、抖音、百度、網易、滴滴、美團等19家大型網企裁員不息；華為遭西方制裁，缺少芯片，銷量大幅下降，轉向人工智能養豬；上海領取失業保險金人數，從2019年的10萬6000人急漲到今年的65萬7000人，增長近六倍，經濟最好的城市尚且如此，可見全國經濟衰敗到何種程度。

據政府統計，去年有301萬家中小企業倒閉，今年更慘不忍睹，東南沿海經濟最發達城市到處街市冷清，消費疲憊，馳名海內外的餐飲名店海底撈宣布，關閉門店300家，王府井和深圳美食城食客減半。譽滿江南的蘇寧易購今年第三季度淨虧41.16億元。十個最大民企今年遭嚴厲整肅，股票暴跌天文數字，又被敲骨吸髓捐巨款補充國庫。

失業浪潮洶湧不息，四分之一就業 人員失業或「自由就業」，國民平均負債4萬元。支撐中國經濟和就業的民營企業風雨飄搖，帶領經濟奔跑的房地産，恆大爆雷，債台高築。各大房地産公司資金鏈斷裂，朝不保夕。全國房産八級地震，央行限跌死保一線新房，二手房和二三線房産飛流直下，普遍跌三分之一，甚至腰斬，房民半生血汗付之東流。

全國到處可見高樓不少窗口長期黑燈瞎火，成片別墅群爛尾雜草叢生。牡丹江市甚至出現店鋪免費出租。政府的超高地價和基建房地産盲目狂建，掏空金融和國民經濟禍國殃民。中國引以為傲的高鐵日虧5億，半年虧損千億，國家財富滾滾東流。

東方之珠香港黯然失色，以賭為生的澳門財神卻步。中國中低層民眾勒緊褲帶的苦日子已來臨。春節後很多就業人員將不用上班了。以上資訊，幾乎全來自中國網媒。

中國新冠患者遠不足西方千分之一，經濟卻進入大衰退的寒冬。西方疫情死亡和經濟損失超過二次大戰，美國遭殃兩年，政府多次發放現金救濟民眾，甚至代交屋租，給困難的中小企業貸款，經濟得以較快復甦。

而中國卻是鐵公雞。12月6日，中國官媒仍向海內外製造經濟繁榮風景獨好的假象，吹噓中國GDP增長6%；百年不遇大水災，糧食今年大豐收，增長2%；外貿出口總值同比增長22%，經濟年年高增長，快高聳入雲。

官方宣布，中國是世界最民主自由的國家，海外敵對勢力都是抹黑中國。聽官媒宣傳，中國是全球最富強國度，元旦春節應該大開國庫，向「自由就業」和失業民眾大發賑濟金吧。