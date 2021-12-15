美國開始懲罰中國軍工複合體

因參與大量新疆 監控業務獲利豐厚的中國人工智慧(AI )巨頭商湯科技(SenseTime)，被美國認定為「中國軍工複合體企業」，12月10日「國際人權日」慘遭列入禁止美國投資 黑名單，禁止美國投資人購買商湯股票。

美國權威機構國際數據資訊公司(International Data Corporation, IDC)去年6月發布中國市場報告指出，中國大規模的AI市場與國內數位監控、治安維穩關係密切，而電腦視覺應用主要供應商前四名是商湯、曠視、雲從以及依圖，正所謂中國AI四小龍，商湯居首。

美國財政部「外國資產控制辦公室」(OFAC)宣布制裁AI企業商湯，已阻礙其赴香港上市籌資之路。商湯原訂12月10日進行香港首次公開發行上市(IPO)定價，結果計畫開天窗。「華爾街日報」指出，商湯12月17日上市已被封殺。路透指商湯原預定在港籌資7.67億美元。

美國財政部聲明，正如拜登總統在「民主峰會」開幕致詞所言，美國將與夥伴共同致力減少各國濫用監控科技等新技術、壓制人民表達權利。商湯受制裁，是因其臉孔辨識技術侵犯新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權。

2017年底，英國廣播公司駐北京記者沙磊(John Sudworth，已離開中國，派駐台灣)在貴州省貴陽市測試並轉播，將自己照片登錄到公安檔案後逃到街頭，七分鐘就被逮。報導指中國所謂「天網工程」主要目的是打擊反對聲音、監控異見人士，並將設置超過2000萬支監視器，頓時引起全球熱議。

商湯就是辨識技術主要供應商，這家新創企業不到四年就迅速成長為價值逾15億美元的「獨角獸」，主要客戶是中國政府公安單位。

2019年4月英國「金融時報」報導，商湯是當時全球估值最高的AI企業，但因大量協助中國政府監控維吾爾人而聲名狼藉，商湯曾宣稱出清新疆合資事業所有股權。

川普政府商務部2019年10月將商湯列入出口管制「實體清單」，與美國相關商務活動都須經核可，但被批准機率甚微，涉及美國零組件、商品、技術及服務採購，美國技術封鎖幾乎等於與美國供應鏈「斷鏈」。

美國列入實體清單，主要對外國企業和國家，經商務部、國務院、國防部、能源部和財政部組成的審查委員會，以多數決認定該企業威脅美國國家安全和外交利益，就被列入黑名單，想除名則須經全票同意，上了黑榜很難脫身。

美國商務部2019年10月7日公布商湯與海康威視等八家大型AI高科技公司，以及新疆維吾爾自治區公安局等20個單位列入「實體清單」，創下「迫害人權」為制裁理由首例。美方指出，這些實體運用AI和電子監控，在全球擴張高科技基礎設施，以推動中共情報和軍事活動，協助中共在國際實施監控。

雖遭美方制裁，商湯憑藉龐大AI內需市場，積極配合中共監控拓展事業，賺了不少錢，成為「內循環經濟」樣板。金融時報去年7月指出，美國黑名單暫難阻擋中國AI企業擴張，例如商湯在國家資本扶植下積極高額融資、洽簽海外訂單，市場遍及日本、中東、新加坡、泰國，還曾投標日本高速公路監控系統升級計畫。

如今商湯再遭遇美國制裁、上市受挫、重傷外資，最大苦主又是日本軟銀集團創辦人孫正義。孫董因軟銀投資阿里巴巴和滴滴，受傷慘重，今年第三季慘虧近3980億日圓(約34億美元)，連累軟銀股價崩跌逾五成。軟銀重金投資約15%的商湯出事，大量股東紛紛急撤，對孫正義更雪上加霜。

商湯認為美國指控其為中國軍工複合體企業毫無根據，聲明強烈反對。然而粗糙的聲明未能迴避問題，只是困獸之鬥。中國AI企業欠缺獨立基礎研究能力，關鍵設備不足，高端核心技術倚賴美國，一旦遭制裁不只是結構性衝擊，籌資更困難。

據悉中國特產的AI監控設備近年曾外銷60多個國家，對商湯等中國AI企業，不論中國政府再怎麼補貼，國內外市場再大，倘若後繼乏力，終將難以回天。（節錄自聯合報「鳴人堂」，作者為趨勢論壇創辦人，前網路與投資高管）