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看中美關係惡化和台灣有感

Mr. Chan（美國）

我的老家在香港，上世紀70年代移民美國，可說前半生是中國人，後半生是美國人。我第一次聽到國家大事是「九一八事件」，繼而在抗日戰爭年代成長，自然對中國及中華民族有深厚感情，同時沒有忘記中美兩國聯合打敗日本侵略者。移民美國後，平安生活40餘年，也使我深愛美國。近年美中兩國關係惡化，又找不出正確答案，令人深感不安。

國與國之間有矛盾是正常的事，但發展到戰爭邊緣卻極不尋常。天下間沒有十全十美的社會，亦沒有十全十美的政治制度和國家。各國有不同的歷史和現實，它們的政府和政治制度由該國大多數人民所決定，這就是真正的民主。因此，沒有理由美中兩國因為政治制度不同而敵對，否則世界上有許多國家與美國政治制度不同的政府都得推翻。

中國強盛威脅美國？不符事實。中國稱為世界第二大經濟體，但和第一大經濟體美國相差很遠，無論軍力、科技及整體國力都不如美國，中國發展難道美國就不發展嗎？到今天為止，沒有聽說中國會攻打美國，亦未聽說美國要攻打中國的理由。

兩年前美國總統川普指責中國製造新冠病毒，禍害全球，這是十惡不赦的罪狀，那不過是製造謊言，鼓動美國民眾反華、反亞裔，如同當年用假情報入侵伊拉克一樣。

現任總統拜登不如川普那麼冒失，把對付中國的策略專注在台濟。台灣原是中國領土，清朝末年中日海戰，中國戰敗被迫將台灣割給日本成為日本的殖民地，如同當年鴉片戰爭失敗被迫將香港割讓給英國一樣。

二戰後期，美英中三國領袖在開羅會議，一致決定日本將台灣歸還給中國，故此日本投降後中國( 編按，指中華民國)政府順利接收台灣，表明台灣是中國領土並不因為中國的政權更替而有所改變。二戰結束中國隨即爆發內戰，1949年中華人民共和國成立，國民黨敗退台灣，內戰局面一直拖到今天。

台灣兩岸或和或戰，終歸是一個中國內部的事情，過去兩岸都曾試圖和平解決，鄧小平設計的一國兩制，意思是不用武力，在一個中國大前提下台灣可以保留行政獨立；李登輝時代，汪辜會談達成「九二共識」，是符合實際情況的回應，兩岸形勢安定。

蔡英文執政，反對「九二共識」 ，切斷和平之路，推行台獨，這點中國人民絕不會同意，政府不出兵也得出兵，誰也負擔不起賣國的罪名，美國趁機插手，促使台海兩岸危機進一步加深。

拜登的兩手策略：一面聲明一個中國政策不變，卻不明確台灣歸屬，即所謂模糊策略，還要求與習近平面商，表示他不想戰爭；另一面賣軍火給台灣，有賺無賠，派些官員議員見蔡英文，表達友善，又壓制一些欲與北京建交國家，使得蔡英文集團快樂忘形，認為美國支持台獨。

至於台海發生戰爭，美國出兵與否，得視情況而定，坐山觀虎鬥，反正死的是中國人，傷的是中國，終歸達到美國目的。美國的確不宜直接參戰，深恐重蹈越戰或阿富汗之戰覆轍。最希望美國參戰的是日本，等到美中兩敗俱傷之際，就是日本復仇之時，螳螂捕蟬，黃雀在後，不可不防。

日本 蔡英文 拜登

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