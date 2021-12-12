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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

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急統、武統都是飯桶

張世功（紐約）

習主席一再深情的強調：「台灣同胞是我們打斷骨頭連著筋的兄弟姊妹、父老鄉親，在條件成熟時完成和平統一大業」。近幾年，國內外一些文人，大肆鼓吹「和統無望論」，大肆宣揚「急統武統論」，並在國內網絡煽動年輕人挑起台海戰爭，讓兩岸和平的人民及軍隊互相殘殺、血流成河！

他們直接與習主席對抗！與黨中央對抗！他們要破壞來之不易中國改革開放40年取得的偉大成果！他們要斷送中國的未來！尤其網上年輕人說話不腰疼，覺得打仗很好玩，很刺激，「兩小時就可拿下台灣，為什麼不幹」，又可以像「抗戰神劇」「以一擋十」。

沒經過戰亂的年輕人應該多看幾遍近期在大陸熱映的電影，如「長津湖戰役」，這部影片真實的反映血淋淋戰爭的殘酷，中美兩國沒有仇恨的年輕人瘋狂肉搏撕打，斷胳膊斷腿，血肉模糊，你死我活！

是誰希望「長津湖」悲劇在兩岸重演？當今已進入人工智能時代，遠不是70年前大砲加坦克的冷戰時期。當今是網戰、導彈、衛星戰的年代。交戰雙方導彈均可毀滅對方陸地任何目標。戰爭災難性後果根本無法估計及預防。當今，世界大戰的危險依然存在，各國好鬥好戰的分子依然很網紅，維護世界和平永遠是全人類的最高宗旨。

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