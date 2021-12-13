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德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

拆穿假博士

鄭亞棋／南灣

博士頭銜騙局穿，

旁觀困獸鬥徒然。

厚顏無品君權竊，

勢必難逃法網纏。

法網

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