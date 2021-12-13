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德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

孤寂之秋

黃斌／羅蘭岡

獨自憑欄獨樂怡，獨望天際獨漫思。

獨吟搜索獨尋句，獨自開懷獨譜詞。

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