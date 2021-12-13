華埠避過搶掠 唯有團結自保

美國國內流氓搶掠成風，就像新冠瘟疫般蔓延，當局出面制止，卻又無從下手，沒法預測何時、何地可免受災。為今之計，唯有合群同濟方能避過橫禍。本人謹奉上幾點防範淺見供諸位參考。

一，歹徒搶掠目標，除一些大公司之外，華人及華裔社區是次要羔羊，各媒體須廣為報導，提醒民眾作好心理準備，例如世界日報之讀者論壇，可設定此事作主題，歡迎讀者提出意見，鼓勵大家暢所欲言，收集眾意凝成共識。

二，由中華會館及華埠 服務中心出面，邀請各個社團、行業共謀預防策略並實行。例如向退伍軍人、醒獅團等團體徵求人力，以支付有限津貼之志願青年組成治安小組；邀請銀行募捐財務支持；餐館供給工作人員餐食等。邀請各參與計畫之首長成為督導機構，實地察核運作情形，共商施行效果。

三，治安小組人數約七、八人即可穿著同一制服成軍。以車身掛有工作名稱布條之汽車巡邏，可將募得物資和禮物，送往西裔及非裔聚居區贈送，以示友誼睦鄰之意，尤其年近歲末，更為可貴。

四，透過地方議員，向州政府要求經費，或發動自救募捐，充實所需經費。

五，南加 治安亂象的始作俑者，是洛杉磯 縣檢察長賈斯康，上述自保組織成立後，可參與各界聲援罷免賈斯康行動，以示立場，期望對安民之法規有所改善。

常言事前曲突徙薪，勝於焦頭爛額救火，居安思危，居治防亂，凡事有備無患。每當憶起百年前老華埠被燬，20年前洛杉磯韓國城遭劫，即感不寒而慄，我們還在等什麼？