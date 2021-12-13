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德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

學生殺手的父母應判重刑

薛永康  ／洛杉磯

﻿最近在底特律附近發生慘案，15歲兇手的父母事發前已知兒子心智有問題，但仍然購買手槍給兒子當禮物，結果釀成四名同學死亡、多人受傷的悲劇。目前這對父母各以50萬保釋金扣押，檢方尚未確定是否有教唆其子犯罪，但助長這個悲劇發生確實難辭其咎；未改變其子仇恨世人的心態，還購送可用來殺人的凶器，毀掉四個無辜生命，實令人憤慨！

在美國，青少年拿父母的槍枝行凶已非新聞，除了可能有民事賠償受害者外，鮮有刑事控訴擁槍、不負責任的父母，這個責任問題實有研討的必要。

加州購買槍枝，必須同時買一個扣鎖扳機器具(locking device)，不讓孩童或任何不該用槍的家屬有機會使用槍枝，以防止例如最近發生在密州的凶案。密州的15歲殺手，在父母沒有上鎖的抽屜取得槍枝，應該是誰的責任？

根據密州法律，讓未滿18歲少年在沒有監控下拿到槍枝使用，擁槍者有刑責；但對於locking device的規定，密州只有建議，並未如加州需要同時購買的法令。筆者認為，美國各州都應效法加州對槍枝安全的立法。如果鎖槍令全國施行，而不鎖槍的擁槍父母造成未成年子女犯案，則應施以重刑，不論是否教唆子女犯罪，這種不負責任、草菅人命的擁槍父母，應該設身處地為受害者的父母著想。

密州15歲狂徒殺手應以成年人身分提審，他的父母也應處以重刑入獄以「殺一儆百」；美國的校園槍殺案層出不窮，如果沒有親身體驗，大多數民眾大概都已經麻木，我們應該做些什麼？提議加強「槍械安全」法律，杜絕這種悲劇一再發生，否則佛家講的「無常」，就很可能發生在自己身上。

加州

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